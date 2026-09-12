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Vincent Kompany, técnico del Bayern de Múnich, tiende un salvavidas a Sacha Boey tras frustrarse su salida al Fulham y a Arabia Saudí
Fichajes frustrados al Fulham y a Arabia Saudí
La situación alcanzó su punto álgido durante los últimos días del mercado, cuando varios clubes exploraron la posibilidad de fichar al defensa. El Fulham, de la Premier League, abrió conversaciones directas con el Bayern por un posible movimiento el último día de mercado, pero la operación no llegó a materializarse antes de que se cerrara la ventana inglesa. Según se informó, el Fulham había centrado su atención en el francés después de encontrarse con complicaciones en otras operaciones para reforzar la defensa, aunque las exigencias financieras y estructurales del acuerdo resultaron demasiado elevadas como para superarlas en las últimas horas del mercado.
Además, una lucrativa vía de escape hacia Oriente Medio también se desvaneció al pasar la fecha límite de la Saudi Pro League. Según las informaciones, el traspaso de Boey a Arabia Saudí se vino abajo pese a que se entendía que el jugador estaba abierto al cambio en principio. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ya había confirmado anteriormente que el club había sido transparente sobre la situación del jugador, pero, al no llegar ninguna oferta formal que alcanzara su valoración, el defensa sigue teniendo contrato en Múnich hasta 2028. Esto deja al francés ante una pelea por minutos con jugadores como Stanisic y Laimer.
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Kompany confirma la reintegración de Boey
Kompany ha dado oficialmente la bienvenida de nuevo a Boey a la dinámica del primer equipo tras un verano de intensa especulación sobre el futuro del defensor. Kompany dejó claro que el jugador cuenta ahora con todo su respaldo de cara a la nueva temporada. «Ahora que el mercado de fichajes está cerrado, Sacha forma parte de nuestro equipo y cuenta con nuestro apoyo», declaró Kompany.
«Mi papel ahora es que rinda. Pero la realidad es que tenemos a Josip Stanisic y Konrad Laimer en esa posición, y la competencia ya es feroz. Así que hace falta paciencia y trabajo duro. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa si tienes la actitud adecuada. Simplemente le estamos tratando con respeto. Está entrenando muy bien en este momento, y todo lo demás encajará».
Honestidad en las negociaciones de fichajes del Bayern
Kompany también reflexionó sobre la dificultad de gestionar a jugadores a los que se les ha dicho que ya no son opciones prioritarias. El técnico belga elogió a la dirección del club, en concreto a Max Eberl y Christoph Freund, por su estilo de comunicación directo durante lo que fue un verano turbulento para varios miembros de la plantilla. Aunque rara vez es la noticia que un deportista profesional quiere escuchar, Kompany cree que la claridad mostrada por la jerarquía del Bayern ayuda a mantener un nivel de respeto profesional dentro del vestuario incluso durante los culebrones del mercado de fichajes.
«Lo que he visto trabajando con Max Eberl y Christoph Freund es que el club es claro y directo, también en el trato con los jugadores», explicó Kompany. «No siempre es agradable para el jugador, pero también te ganas mucho respeto de los jugadores cuando les hablas de forma clara y honesta».
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Posible impulso antes del choque contra el Elversberg
Mientras el Bayern se prepara para su próximo partido contra el SV Elversberg, el foco se desplaza hacia el estado físico de la plantilla y la preparación táctica. Mientras Boey pelea por su sitio, también hay otras noticias positivas en el frente de las lesiones para el campeón récord. El posible regreso de un extremo clave como Serge Gnabry daría a Kompany más profundidad ofensiva mientras buscan mantener su sólido inicio de la temporada nacional.
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