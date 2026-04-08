Vincent Kompany sorprende con grandes elogios hacia Vinicius Junior tras la victoria del Bayern de Múnich sobre el Real Madrid en la Liga de Campeones

En una sincera entrevista tras el partido con Amazon Prime, Kompany destacó que su respeto por el delantero del Madrid trasciende los límites del terreno de juego.

Reflexionando sobre su encuentro en la banda con el extremo y la importancia de su presencia en el partido, Kompany declaró: «Era la primera vez que lo veía. Vini debe seguir tal y como es. Cuenta con todo mi apoyo, independientemente de si es un jugador rival o no. Se necesitan jugadores que sean diferentes. Disfrutamos del éxito de estos jugadores. Lo mismo ocurría con Franck Ribéry en el Bayern. Se puede tener una opinión, pero nunca se debe cruzar la línea».