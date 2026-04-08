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Vincent Kompany sorprende con grandes elogios hacia Vinicius Junior tras la victoria del Bayern de Múnich sobre el Real Madrid en la Liga de Campeones
Kompany rinde homenaje al ídolo del Madrid
El Bayern se llevó una ligera ventaja en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones tras una actuación impecable en la capital española. El equipo de Kompany se adelantó rápidamente con dos goles, obra de Luis Díaz y del recién incorporado Harry Kane, antes de que un tanto de Kylian Mbappé en los últimos minutos recortara distancias para los locales. Tras el partido, Kompany rindió un inesperado homenaje a Vinicius, a quien conoció por primera vez durante un abrazo amistoso en la banda antes de la segunda parte.
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La humanidad por encima de los resultados deportivos
En una sincera entrevista tras el partido con Amazon Prime, Kompany destacó que su respeto por el delantero del Madrid trasciende los límites del terreno de juego.
Reflexionando sobre su encuentro en la banda con el extremo y la importancia de su presencia en el partido, Kompany declaró: «Era la primera vez que lo veía. Vini debe seguir tal y como es. Cuenta con todo mi apoyo, independientemente de si es un jugador rival o no. Se necesitan jugadores que sean diferentes. Disfrutamos del éxito de estos jugadores. Lo mismo ocurría con Franck Ribéry en el Bayern. Se puede tener una opinión, pero nunca se debe cruzar la línea».
Posición contra el abuso racial
Los comentarios de apoyo de Kompany tienen su origen en su larga trayectoria en defensa de la protección de los jugadores, especialmente tras el supuesto incidente racista en el que se vieron involucrados Vinicius y Gianluca Prestianni, del Benfica, el pasado mes de febrero. El entrenador belga ya pronunció anteriormente un contundente monólogo de casi 12 minutos sobre el tema, en el que se basó en sus propias raíces para abordar problemas sistémicos.
Reforzando su convicción de que la dignidad de los jugadores prevalece sobre los resultados competitivos, el técnico del Bayern concluyó: «Por eso le tengo mucho respeto a Vini. Por supuesto, no quiero que juegue demasiado bien contra nosotros, pero este respeto siempre estará por encima del resultado».
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La presión se desplaza a Múnich
Los dos grandes de Europa se enfrentarán de nuevo el próximo miércoles en el Allianz Arena, donde el Bayern deberá defender su ventaja de un gol para alcanzar las semifinales. Antes del partido de vuelta, el Madrid afronta una prueba en casa contra el Girona para recuperar su puntería, mientras que el Bayern viaja a St. Pauli para mantener su racha en la Bundesliga. El equipo de Kompany deberá tener cuidado con la remontada del Madrid, sobre todo con Vinicius y compañía ansiosos por dar la vuelta al marcador en lo que promete ser un encuentro trepidante.