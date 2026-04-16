Vincent Kompany se pierde la semifinal de la Liga de Campeones contra el PSG tras ser sancionado como entrenador del Bayern Múnich por el caos en el partido ante el Real Madrid

A pesar de la victoria 4-3 en la vuelta, que les dio el pase con un global de 6-4, la noche del belga terminó con un sabor agridulce. El técnico del Bayern, Kompany, vio la amarilla en el 43’ por protestar airadamente una acción en la que Antonio Rüdiger no fue sancionado por un posible falta sobre Josip Stanisic.

Fue su tercera amarilla en la presente edición europea, por lo que, según el reglamento de la UEFA, deberá cumplir un partido de suspensión. Así, el ex capitán del Manchester City seguirá desde la grada el duelo de semifinales contra el PSG. Un golpe duro para el gigante alemán, que perderá la dirección táctica de su líder en el momento clave de la temporada.