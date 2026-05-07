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Vincent Kompany se muestra furioso por las «ridículas» decisiones de mano que provocaron la eliminación del Bayern de la Liga de Campeones
- AFP
Vitinha lanza el balón contra el brazo de Neves
El Bayern de Múnich cayó en semifinales de la Liga de Campeones tras un 1-1 en un partido tenso y marcado por decisiones polémicas. Con un puesto en la final contra el Arsenal en juego, el equipo alemán protestó airadamente lo que consideró claras oportunidades negadas.
El momento más debatido llegó cuando un despeje de Vitinha golpeó el brazo extendido de su compañero Joao Neves dentro del área del PSG. A pesar de la protesta del Bayern, el árbitro Joao Pinheiro no pitó penalti. La norma evita sanciones por mano si el balón llega tras un disparo cercano de un compañero y no hay gol directo. Un trago amargo para el Bayern, más aún tras el penalti dudoso que concedieron en la ida.
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Kompany critica la «ridícula» regla sobre la mano
Tras la eliminación del Bayern, su entrenador, Kompany, cuestionó el “sentido común” de los árbitros.
«Tenemos que analizar algunas de las jugadas que decidieron los árbitros en los dos partidos; nunca es una excusa, pero sí importa», dijo Kompany en su valoración tras el partido. «Si miramos los dos encuentros, probablemente nos fue demasiado en contra. Los chicos lo dieron todo e intentamos plantar cara a un fantástico PSG. La mano de Joao Neves estaba en el aire y el balón le golpeó; como fue un compañero quien lo hizo, no fue penalti. Si analizas ambas jugadas con un poco de sentido común, es ridículo. No define todo el partido, pero al final se decidió por un gol».
Nuno Mendes se libra de la tarjeta roja
La frustración de Kompany aumentó tras un incidente anterior: el defensa del PSG Nuno Mendes detuvo un ataque del Bayern con un aparente mano intencionada. Ya con amarilla, Mendes parecía expulsado, pero el árbitro solo pitó falta a favor de los visitantes por una infracción previa.
La afición local estalló de ira. El Bayern ya perseguía el marcador tras el rápido gol de Ousmane Dembélé y creía que merecía jugar con uno más. Al comentar el incidente, Kompany sugirió que el árbitro se acobardó ante una decisión trascendental: «Me pareció que se echó atrás porque se dio cuenta de que ya le había mostrado una tarjeta amarilla y no quería expulsarlo por eso».
- AFP
Luis Enrique aspira a un doblete histórico
Mientras Kompany recogía los restos de una campaña europea desmoronada, el entrenador del PSG, Luis Enrique, ya pensaba en el duelo contra el Arsenal de Mikel Arteta. El técnico español elogió la fortaleza de su equipo en un entorno hostil y expresó su deseo de consolidar el legado del PSG con dos triunfos europeos consecutivos.
«Va a ser diferente», afirmó sobre la final. «Han rendido a un alto nivel durante toda la temporada, han estado increíbles. Queremos seguir haciendo historia en París, y para ello debemos ganar la segunda consecutiva».
Mientras tanto, el Bayern debe centrarse de nuevo en sus compromisos nacionales. Tras ganar Bundesliga y Supercopa de Alemania, el equipo bávaro buscará completar el triplete doméstico en la final de la Copa contra el Stuttgart.