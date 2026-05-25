¡Vincent Kompany ha vuelto a casa! El técnico del Bayern levantó la Premier League ante la afición del City en un regreso sorpresa del capitán campeón, mientras Pep Guardiola se despidió

Los aficionados del City vivieron una emotiva celebración con estrellas, donde la leyenda del club, Kompany, alzó el trofeo de la Premier League en un desfile especial en el Etihad Stadium. El club mostró los veinte títulos más importantes conseguidos en la era Guardiola.

El ex capitán, que como jugador lideró varios títulos del City, viajó desde Alemania, donde entrena al Bayern de Múnich, para levantar de nuevo la Premier ante su afición.



