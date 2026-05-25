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¡Vincent Kompany ha vuelto a casa! El técnico del Bayern levantó la Premier League ante la afición del City en un regreso sorpresa del capitán campeón, mientras Pep Guardiola se despidió
Un regreso legendario al Etihad
Los aficionados del City vivieron una emotiva celebración con estrellas, donde la leyenda del club, Kompany, alzó el trofeo de la Premier League en un desfile especial en el Etihad Stadium. El club mostró los veinte títulos más importantes conseguidos en la era Guardiola.
El ex capitán, que como jugador lideró varios títulos del City, viajó desde Alemania, donde entrena al Bayern de Múnich, para levantar de nuevo la Premier ante su afición.
- AFP
Una bienvenida de héroe para un icono del City
La leyenda belga, ya reconocido entrenador, recibió una acogida de héroe por parte de la afición del Manchester. Los seguidores corearon su nombre mientras alzaba el emblemático trofeo, símbolo de su legado en el club. Su presencia unió el pasado de dominio y el presente de grandeza mundial del equipo.
Su vuelta fue el punto culminante de una tarde dedicada a los títulos que definieron la era más exitosa del club. Al alzarlo, los aficionados recordaron su famoso gol ante el Leicester City y sus años de liderazgo estoico en la defensa bajo varios entrenadores.
Celebrando una década de dominio
El City organizó un desfile único: cada uno de sus 20 trofeos más importantes fue llevado al campo por invitados especiales. La exhibición buscaba mostrar los logros del club bajo la dirección de Guardiola y el liderazgo de figuras como Kompany.
El acto funcionó como vuelta de honor y emotiva despedida, subrayando el dominio del club en Inglaterra y Europa en la última década. Cada trofeo marcó un hito en el camino que ha llevado al City a redefinir los estándares de la Premier League, y el desfile de 2026 fue, para muchos, la última aparición.
- AFP
La época dorada de Pep
Desde su llegada al Manchester City en 2016, Guardiola ha dirigido 593 partidos: 423 victorias, 77 empates y 93 derrotas. Se marcha con 20 títulos, entre ellos seis Premier League, una Liga de Campeones, tres Copas de Inglaterra y cinco Copas de la Liga.