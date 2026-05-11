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Vincent Kompany ha dado unos días extra de descanso a Harry Kane y al resto del plantel para recuperarse de una etapa «extremadamente intensa», mientras el Bayern busca el doblete nacional
Descanso y recuperación para los campeones
Tras ganar 1-0 al Wolfsburgo el sábado, el Bayern regresó a Múnich y recibió una sorpresa: Vincent Kompany les concedió tres días de descanso para recargar energías antes de la última semana de la temporada.
El director deportivo, Christoph Freund, confirmó la medida tras la victoria en el Volkswagen Arena y explicó en la zona mixta: «Los chicos tienen ahora unos días libres. Las últimas semanas han sido extremadamente intensas, también desde el punto de vista mental, con muchos desplazamientos».
- AFP
Superar la decepción de la Liga de Campeones
El cansancio que menciona Freund se debe a un calendario implacable que obligó al campeón alemán, el más titulado de su historia, a jugar cada tres días en la Bundesliga, la Copa DFB y la Liga de Campeones.
Esta carga coincidió con el desgaste emocional de su ajustada eliminación en semifinales de la Champions a manos del París Saint-Germain, que acabó con el sueño del triplete.
Esos efectos se notaron ante el Wolfsburgo, donde el Bayern sufrió en la primera parte y dependió de las cuatro grandes paradas de su portero de 22 años, Jonas Urbig, quien sustituyó a Manuel Neuer. Un vuelo de última hora de vuelta a Múnich permitió luego a los jugadores iniciar su recuperación.
Ahora el foco está en el título de la Bundesliga.
La plantilla regresará el miércoles por la tarde al campo de entrenamiento de la Sabener Strasse para preparar su último partido de la Bundesliga.
El 16 de mayo recibirán al Colonia, encuentro tras el cual se entregará la Meisterschale a la plantilla y a la afición en el Allianz Arena.
Freund destacó la importancia de este breve descanso para terminar la temporada con fuerza: «Ahora vamos a desconectar un momento y luego tenemos nuestro partido por el título en casa, que sin duda queremos ganar. Después nos centraremos por completo en Berlín; queremos mantener el ritmo ahora».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Bayern de Múnich?
Tras las celebraciones ligueras —con la tradicional recepción en el ayuntamiento ofrecida por el nuevo alcalde de Múnich, Dominik Krause—, toda la atención se centrará en la final de la DFB-Pokal. El Bayern se medirá al Stuttgart en el Olympiastadion de Berlín el 23 de mayo, con la oportunidad de lograr el doblete y cerrar la primera temporada de Kompany con broche de oro.