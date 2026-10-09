Vincent Kompany elogia al «de clase mundial» Michael Olise mientras la estrella del Bayern de Múnich mantiene su increíble estado de forma

Olise ha comenzado la temporada en un estado de forma sobresaliente con el Bayern. Después de firmar 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos en todas las competiciones la pasada temporada, el jugador de 24 años ha marcado ocho goles en solo siete apariciones entre todas las competiciones.

Su fenomenal estado de forma en Alemania ha llamado rápidamente la atención del fútbol mundial. Más importante aún, le ha valido la admiración total de su entrenador, Kompany. El técnico belga ha quedado profundamente impresionado por su nueva estrella. Kompany ahora cree firmemente que Olise se ha consolidado como una referencia mundial en su posición.