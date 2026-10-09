AFP
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Vincent Kompany elogia al «de clase mundial» Michael Olise mientras la estrella del Bayern de Múnich mantiene su increíble estado de forma
Un comienzo extraordinario en Alemania
Olise ha comenzado la temporada en un estado de forma sobresaliente con el Bayern. Después de firmar 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos en todas las competiciones la pasada temporada, el jugador de 24 años ha marcado ocho goles en solo siete apariciones entre todas las competiciones.
Su fenomenal estado de forma en Alemania ha llamado rápidamente la atención del fútbol mundial. Más importante aún, le ha valido la admiración total de su entrenador, Kompany. El técnico belga ha quedado profundamente impresionado por su nueva estrella. Kompany ahora cree firmemente que Olise se ha consolidado como una referencia mundial en su posición.
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Kompany hace una declaración de talla mundial
En una entrevista reciente con Sky, a Kompany le preguntaron si considera a Olise un jugador de clase mundial. El técnico del Bayern ofreció una respuesta rotunda.
"¿Ya es de clase mundial? Sí, claramente. Sin ninguna duda", afirmó Kompany. "Un jugador con el talento de Michael Olise siempre acabaría convirtiéndose en uno de los mejores. No es solo su talento, sino también su mentalidad y su atención al detalle".
Ver cosas que los demás simplemente no ven
Kompany destacó la excepcional inteligencia futbolística de Olise como un factor clave detrás de su rápido ascenso. Señaló que el francés se mueve en una longitud de onda completamente distinta a la de muchos de sus compañeros.
«Siempre ve cosas que los demás no ven, incluso en los entrenamientos», continuó Kompany. «Eso es lo que le convierte en un jugador especial en el fútbol mundial. Nuestro papel no es transformar a un jugador en una estrella mundial, eso es imposible. Él ya tiene todo eso dentro de sí».
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Mantener el hambre de triunfar
A pesar de los grandes elogios, Kompany advirtió de que Olise no debe rebajar su nivel. El entrenador espera que su estrella aspire a cotas aún mayores durante toda la temporada.
"Lo más importante es que mantenga esta hambre de progresar", concluyó Kompany. El Bayern de Múnich confiará sin duda en gran medida en esa ambición mientras persigue la gloria nacional y europea.
Olise buscará prolongar su increíble racha goleadora en los próximos partidos. Si mantiene este nivel, seguirá siendo sin duda uno de los jugadores más emocionantes del fútbol mundial.
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