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Vincent Kompany, duda para el duelo del Bayern de Múnich contra el Arsenal en la Champions League por enfermedad, con Manuel Neuer y Joshua Kimmich también en el aire
Kompany, baja por una infección vírica
El gigante bávaro corre contrarreloj para saber si su entrenador podrá ocupar su sitio en el banquillo para el duelo europeo en el Allianz Arena. Kompany no pudo dirigir el último entrenamiento del equipo el martes y tampoco atendió a los medios antes del partido, ya que sigue recuperándose de una infección vírica que le ha afectado considerablemente a la cadera.
El ayudante del Bayern Aaron Danks, que compareció en rueda de prensa en su lugar, ofreció detalles sobre la salud del excapitán del Manchester City y las posibilidades de que esté presente ante el equipo de Mikel Arteta. «Vincent tiene una infección vírica. Es importante que descanse. Estamos pendientes de su evolución en todo momento y veremos cómo se encuentra mañana. Estamos en contacto permanente. Nos está dando sus indicaciones. En cuanto a si podrá estar mañana en el Allianz Arena, lo veremos mañana», explicó el técnico de 43 años, según informa Bulinews.
Pese a la alteración de la rutina habitual, Danks insistió en que el cuerpo técnico sigue centrado en el partido. Subrayó que el equipo de trabajo está bien preparado para asumir las responsabilidades si Kompany finalmente no puede estar presente. «Para mí no cambia mucho. Somos un cuerpo técnico sólido y tenemos establecidos nuestros procedimientos. Tenemos que mantener alta la energía de los jugadores para que estén preparados para mañana», añadió al hablar de la posibilidad de ocupar el banquillo.
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Preocupación por el estado físico de Kimmich y Neuer
A la incertidumbre en torno al entrenador se suman las dudas sobre el estado físico de dos de los veteranos más influyentes del Bayern. Joshua Kimmich fue otra ausencia destacada en el último entrenamiento del club antes del partido contra el Arsenal, aunque su ausencia se atribuyó a motivos personales no especificados. El versátil centrocampista de 31 años ha participado en los 10 partidos del Bayern de Múnich esta temporada, entre todas las competiciones, sin perderse ninguno, y ha repartido cuatro asistencias.
Preguntado por la situación del centrocampista, Danks no pudo dar una respuesta definitiva sobre si contaría con él. «Josh se ha ausentado hoy por motivos personales. No sé qué supondrá eso para mañana», señaló el asistente.
Dilema en la portería del Bayern de Múnich
En una de las pocas noticias positivas, el veterano portero Manuel Neuer ha vuelto al césped tras perderse los dos partidos anteriores por una lesión en el pie. El guardameta de 40 años ha disputado seis encuentros en todas las competiciones esta temporada, pero, tras un error sonado en el empate 2-2 contra el Augsburg el 10 de octubre, se perdió por lesión la victoria por 6-1 ante el RB Leipzig y permaneció en el banquillo durante el empate 3-3 contra el Viking en la Champions League.
«Todavía no hemos tomado una decisión. Manu lleva dos días de vuelta en el campo, lo cual es una gran noticia. Lo decidiremos junto con el cuerpo técnico y Vincent. Pero es estupendo tener a Manu de vuelta», confirmó Danks sobre la recuperación del capitán.
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El rendimiento del Bayern de Múnich en la Champions League y su posición en la liga nacional
El Bayern de Múnich ocupa actualmente la décima posición de la clasificación de la Champions League con cuatro puntos, tras imponerse con contundencia por 5-0 al Bodo/Glimt y empatar después ante el Viking. En la competición nacional, el conjunto bávaro lidera la Bundesliga con 14 puntos, por delante del Borussia Dortmund, segundo clasificado, gracias a la diferencia de goles.
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