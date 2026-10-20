El gigante bávaro corre contrarreloj para saber si su entrenador podrá ocupar su sitio en el banquillo para el duelo europeo en el Allianz Arena. Kompany no pudo dirigir el último entrenamiento del equipo el martes y tampoco atendió a los medios antes del partido, ya que sigue recuperándose de una infección vírica que le ha afectado considerablemente a la cadera.

El ayudante del Bayern Aaron Danks, que compareció en rueda de prensa en su lugar, ofreció detalles sobre la salud del excapitán del Manchester City y las posibilidades de que esté presente ante el equipo de Mikel Arteta. «Vincent tiene una infección vírica. Es importante que descanse. Estamos pendientes de su evolución en todo momento y veremos cómo se encuentra mañana. Estamos en contacto permanente. Nos está dando sus indicaciones. En cuanto a si podrá estar mañana en el Allianz Arena, lo veremos mañana», explicó el técnico de 43 años, según informa Bulinews.

Pese a la alteración de la rutina habitual, Danks insistió en que el cuerpo técnico sigue centrado en el partido. Subrayó que el equipo de trabajo está bien preparado para asumir las responsabilidades si Kompany finalmente no puede estar presente. «Para mí no cambia mucho. Somos un cuerpo técnico sólido y tenemos establecidos nuestros procedimientos. Tenemos que mantener alta la energía de los jugadores para que estén preparados para mañana», añadió al hablar de la posibilidad de ocupar el banquillo.