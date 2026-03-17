Vincent Kompany desvela el plan para la portería del Bayern de Múnich: se baraja la posibilidad de un sorprendente debut en la Liga de Campeones para un guardameta de 16 años, ante la crisis de lesiones

Si Urbig no logra demostrar que está en forma a tiempo para el inicio del partido del miércoles, Kompany ha confirmado que la responsabilidad recaerá en el joven Leonard Prescott. El guardameta, nacido en Nueva York, ha experimentado un ascenso meteórico en las categorías inferiores y ya formó parte del banquillo como suplente contra el Leverkusen el pasado fin de semana. Con solo 16 años y 176 días, Prescott se convertiría en el portero más joven de la historia de la Liga de Campeones.

«Es bastante tranquilo», dijo Kompany cuando se le preguntó por el temperamento del joven. «Pero tengo que decir que, cuando veo a un jugador joven como él, es el extremo opuesto de la escala con respecto a Sven Ulreich. Pero, en general, somos un cuerpo técnico muy tranquilo. Si tiene que jugar, contará con todo nuestro apoyo y respaldo. Tenemos muchos buenos jugadores que le ayudarán. Aquí nunca habrá un jugador joven al que se le dé un papel protagonista. Pase lo que pase, tenemos plena confianza».