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Vincent Kompany defiende dejar en el banquillo a Harry Kane contra el Schalke mientras la histórica racha goleadora de 59 partidos del Bayern de Múnich llega bruscamente a su fin
Kompany justifica la política de rotaciones pese al empate sin goles
La decisión táctica de dejar a Kane y Olise en el banquillo levantó ampollas, especialmente porque los visitantes tuvieron problemas para encontrar el gol en el Veltins-Arena. Kane, que sustituyó a Nathaniel Brown al descanso, estuvo a punto de dar la victoria al final cuando sacó un potente disparo lejano que parecía destinado a la escuadra. Sin embargo, Lorius Karius respondió bien y desvió el balón por encima del larguero. Olise también estuvo cerca, poniendo a prueba al guardameta desde un ángulo cerrado poco después de entrar como suplente en la segunda parte por Lennart Karl.
Hablando con los medios tras el pitido final, el técnico belga aclaró su razonamiento al afirmar: «La decisión con Michael y Harry fue simplemente completamente racional. Los dos volvieron muy, muy tarde de sus vacaciones después del Mundial. No se puede dar por hecho que puedas decir sin más: “Juegas 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos”. El partido de copa en Osnabrück también costó energía. No siempre se puede poner toda esa carga de trabajo sobre estos chicos».
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La histórica racha goleadora llega a su fin
El resultado fue mucho más que un simple tropiezo para el Rekordmeister; marcó el final de una etapa realmente extraordinaria de eficacia ofensiva. El Bayern había conseguido ver puerta en 59 partidos oficiales consecutivos antes de este viaje a Gelsenkirchen. Esta increíble racha se remontaba a julio de 2025, cuando sufrió una derrota por 2-0 a manos del Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes. Al no conseguir batir a Loris Karius, el Bayern vio cómo su racha goleadora en 59 partidos oficiales llegaba por fin a un abrupto final delante de
Al reflexionar sobre la naturaleza del partido y la oportunidad perdida de ampliar el récord, Kompany señaló que a su equipo le faltó la intensidad sostenida necesaria para superar un bloque bajo. El técnico observó: «Cada partido tiene su propia historia. Nuestra historia fue que no marcamos y el rival se fue a casa sin un solo disparo. Pero eso no debería restarle ningún mérito al Schalke. He visto partidos así muchísimas veces. Necesitas 90 minutos de presión contra defensas como esta hasta que se rompan. Hoy no lo conseguimos del todo porque sacamos el ritmo del partido varias veces».
Karius atormenta al Bayern con una actuación heroica
Aunque las rotaciones del Bayern fueron uno de los grandes temas de conversación, la actuación de Karius fue sin duda la historia sobre el terreno de juego. El guardameta alemán, que ha reconstruido su carrera en la Bundesliga, firmó una serie de paradas de talla mundial para mantener a raya a los campeones. Kompany no tardó en felicitar al equipo local por su férreo trabajo defensivo, reconociendo que el ambiente y la disciplina atrás hicieron que fuera una noche difícil.
«Fue un partido de fútbol precioso, con emoción y pasión», dijo el entrenador del Bayern. «También hubo muchas situaciones defensivas en las que siempre tenía que pasar algo especial. Schalke lo consiguió esta noche, así que enhorabuena. Hicieron un gran trabajo y lo dieron todo. Se podía ver».
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La Champions League, objetivo tras el tropiezo en la competición nacional
El Bayern tiene poco tiempo para recrearse en su frustración doméstica, ya que se asoma el escenario continental. El campeón alemán está listo para comenzar su campaña europea la próxima semana, en la que intentará borrar el recuerdo de este empate sin goles. El Allianz Arena recibirá el jueves al conjunto noruego Bodo/Glimt, lo que brindará a los hombres de Kompany una oportunidad inmediata para reencontrarse con el gol y arrancar su camino en la Liga de Campeones con una nota positiva antes de volver a la actividad en la Bundesliga.
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