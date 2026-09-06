La decisión táctica de dejar a Kane y Olise en el banquillo levantó ampollas, especialmente porque los visitantes tuvieron problemas para encontrar el gol en el Veltins-Arena. Kane, que sustituyó a Nathaniel Brown al descanso, estuvo a punto de dar la victoria al final cuando sacó un potente disparo lejano que parecía destinado a la escuadra. Sin embargo, Lorius Karius respondió bien y desvió el balón por encima del larguero. Olise también estuvo cerca, poniendo a prueba al guardameta desde un ángulo cerrado poco después de entrar como suplente en la segunda parte por Lennart Karl.

Hablando con los medios tras el pitido final, el técnico belga aclaró su razonamiento al afirmar: «La decisión con Michael y Harry fue simplemente completamente racional. Los dos volvieron muy, muy tarde de sus vacaciones después del Mundial. No se puede dar por hecho que puedas decir sin más: “Juegas 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos”. El partido de copa en Osnabrück también costó energía. No siempre se puede poner toda esa carga de trabajo sobre estos chicos».