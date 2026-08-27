Musiala ha dado un paso importante en su recuperación al regresar al entrenamiento completo con el equipo el jueves, pese a haber sido descartado para el primer partido de liga del Bayern en la nueva temporada. El mediapunta, de 23 años, ha estado bajo una estrecha supervisión médica tras una serie de incidentes preocupantes durante la preparación veraniega del club. Kompany ofreció una visión optimista sobre el progreso del centrocampista, al señalar que está respondiendo bien mientras su cuerpo se adapta a un aumento de su medicación actual

Kompany profundizó en el proceso y subrayó que la salud a largo plazo del jugador sigue siendo la prioridad absoluta para el gigante de la Bundesliga. «Eso significa que se está acostumbrando al aumento de la medicación, que está respondiendo bien a ello», dijo Kompany. «Volverá a la convocatoria en algún momento y volverá a jugar con normalidad, pero, por supuesto, tomaremos esa decisión mano a mano con todos los expertos (médicos) y demás. Está bien. Hoy participará en el entrenamiento del equipo. Pero mañana no estará en la convocatoria».