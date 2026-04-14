Vincent Kompany critica la arrogancia del Real Madrid y desmiente el mito de la remontada en la Liga de Campeones

Antes de la vuelta en el Allianz Arena, Kompany desmintió la «mitología» que suele rodear al Real Madrid en Europa. Aunque los blancos presumen de remontadas finales, el técnico del Bayern insiste en que esas historias no son exclusivas del gigante español.

En una rueda de prensa previa al encuentro, afirmó: «Esas historias no son reales».

Y añadió: «Creo que están en una fase de desarrollo y siguen entre los mejores de Europa. Las “historias de remontadas” no son únicas: las tienen también Barcelona, Liverpool y el propio Bayern. Cualquier equipo puede contar una hazaña excepcional. Respeto que el Real Madrid crea en sus remontadas, pero yo quiero ganar. Nada me afectará antes del partido».