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Vincent Kompany convence a una joven promesa del Bayern de Múnich para que firme un nuevo contrato tras mantener conversaciones en privado
Kompany lidera la campaña para que Ibrahimovic renueve su contrato
El Bayern está a punto de asegurar el futuro a largo plazo de Ibrahimovic, ya que el mediapunta de 20 años está a punto de firmar un nuevo contrato. Aunque el jugador aún no se ha consolidado definitivamente como titular en el primer equipo, tanto el club como el entrenador Kompany están plenamente comprometidos con el desarrollo de este talento nacido en Núremberg.
Según Sport Bild y Transfermarkt, firmará pronto hasta 2028; su anterior contrato vencía en 2027 con un año opcional, pero el club lo ha convertido en compromiso fijo y a más largo plazo.
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El poder de la persuasión personal
El punto de inflexión para el joven centrocampista fue una intervención directa de Kompany. El ex capitán del Manchester City defendió a Ibrahimovic entre bastidores y priorizó su permanencia en el Bayern pese al interés de otros clubes. Según informes, Kompany se reunió con el jugador para explicarle su futuro en Baviera.
Un recorrido por las categorías inferiores
Ibrahimovic llegó a la cantera del Bayern en verano de 2018, procedente del Núremberg, con 12 años. Ascendió rápido y firmó su primer contrato profesional en 2023. Debutó con el primer equipo a los 17 años, en una victoria 3-0 ante el Bochum.
En diciembre de 2024 debutó en la Liga de Campeones, entrando como suplente en la victoria 5-1 sobre el Shakhtar Donetsk. Para ganar experiencia, ha sido cedido a varios clubes europeos.
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Experiencia contrastada fuera del Allianz Arena
El joven ha pasado mucho tiempo fuera de Múnich para perfeccionar sus habilidades, incluyendo etapas en Italia con el Frosinone y la Lazio. Más recientemente, pasó la temporada anterior cedido en el Heidenheim, donde se consolidó como un jugador fiable en la Bundesliga al disputar 32 partidos, 25 de ellos como titular.
Aportó dos goles y cuatro asistencias, y aunque el club pasó por una temporada complicada, la regularidad en la máxima categoría mostró que está listo para un papel más relevante.
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