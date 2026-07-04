Vincent Kompany convence a una joven promesa del Bayern de Múnich para que firme un nuevo contrato tras mantener conversaciones en privado

El Bayern está a punto de asegurar el futuro a largo plazo de Ibrahimovic, ya que el mediapunta de 20 años está a punto de firmar un nuevo contrato. Aunque el jugador aún no se ha consolidado definitivamente como titular en el primer equipo, tanto el club como el entrenador Kompany están plenamente comprometidos con el desarrollo de este talento nacido en Núremberg.

Según Sport Bild y Transfermarkt, firmará pronto hasta 2028; su anterior contrato vencía en 2027 con un año opcional, pero el club lo ha convertido en compromiso fijo y a más largo plazo.



