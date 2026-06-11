Getty Images
Traducido por
¡Vincent Kompany consigue a su hombre! El Bayern de Múnich logra un «gran avance» en su intento por fichar al defensa alemán por 65 millones de euros
El Bayern está a punto de cerrar un fichaje estrella
Las negociaciones entre Max Eberl (director deportivo del Bayern) y Markus Krosche (director deportivo del Frankfurt) avanzaron rápido tras semanas de conversaciones. Según BILD, los dos clubes de la Bundesliga han acordado un paquete de hasta 65 millones de euros (56 millones de libras), con bonus por objetivos. Esa cifra récord convertirá al jugador de 22 años en uno de los fichajes más caros de la historia del club más laureado de Alemania.
- Getty Images Sport
Kompany lidera la presión defensiva
Solo queda definir el marco del acuerdo antes del anuncio oficial. El Bayern prefiere un traspaso con muchos bonos, mientras que el Fráncfort quiere una cifra fija más alta. Kompany impulsa el fichaje, pues ve en la estrella del Fráncfort un jugador ideal para jugar de lateral o más adelantado en la banda izquierda.
Unas negociaciones fluidas evitan un lío
El club quiere agilizar los trámites, en contraste con la larga negociación del verano pasado por Nick Woltemade, quien fichó por el Newcastle procedente del Stuttgart tras meses de conversaciones públicas con el Bayern. Como Brown está en Estados Unidos con la selección, se planea que realice el reconocimiento médico allí. El intercambio digital de historiales médicos entre los clubes permite agilizar el proceso sin interrumpir la campaña de Alemania en América.
- Getty Images
Las obligaciones del Mundial me llaman
El defensa quiere resolver su futuro en la liga nacional cuanto antes para concentrarse en sus compromisos internacionales. Se espera que Brown sea titular en el equipo de Julian Nagelsmann, quien valora su flexibilidad táctica y su intensidad.
Alemania debuta el domingo ante Curazao, y el jugador confía en que su fichaje histórico con el Bayern de Múnich se anuncie ese día.