¡Vincent Kompany consigue a su hombre! El Bayern de Múnich logra un «gran avance» en su intento por fichar al defensa alemán por 65 millones de euros

El defensa quiere resolver su futuro en la liga nacional cuanto antes para concentrarse en sus compromisos internacionales. Se espera que Brown sea titular en el equipo de Julian Nagelsmann, quien valora su flexibilidad táctica y su intensidad.

Alemania debuta el domingo ante Curazao, y el jugador confía en que su fichaje histórico con el Bayern de Múnich se anuncie ese día.