Según el diario inglés Daily Mail, el FC Bayern de Múnich considera fichar a John Stones, del Manchester City.
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¿Vincent Kompany como motor del equipo? El FC Bayern de Múnich estudia un «fichaje sorpresa» sin coste de traspaso
El contrato del defensa central de 31 años vence en junio y no se renovará, por lo que su salida de los Skyblues es un hecho y podría fichar gratis. Según el Daily Mail, su fichaje sería una sorpresa, y el técnico del Bayern, Vincent Kompany —quien ya jugó con él en el City— podría ser clave. Además, Harry Kane, capitán de Inglaterra y amigo de Stones, también juega en Múnich.
Ya en febrero surgieron rumores de que el campeón alemán habría contactado con Stones.
- AFP
John Stones acaba siendo un simple suplente en el Manchester City
Stones, con 87 partidos con Inglaterra, fue clave en la era dorada del City: entre 2016 y 2026 ganó seis Premier Leagues, dos FA Cups y, en 2023, la Liga de Campeones. Sin embargo, en la 2025/26, con Pep Guardiola, las lesiones le limitaron: solo jugó 17 partidos.
En el Bayern la situación es parecida: con Upamecano y Tah como pareja titular consolidada, apenas habría espacio para él en el centro de la defensa. Detrás de ellos la profundidad es limitada: Min-Jae Kim suena para salir, pero por ahora no hay nada confirmado. Hiroki Ito, frecuentemente lesionado, no ofrece garantías y podría marcharse ante una buena oferta. Completa la lista el polivalente Josip Stanisic, más asentado como lateral.
Recientemente han surgido rumores de que su compañero Josko Gvardiol querría forzar su salida del City este verano y fichar por el Bayern. Al menos eso informó Sport1 el martes por la noche. Según esta información, Gvardiol es un «gran admirador» del campeón alemán y ya habría estado en la agenda del club. Sin embargo, su fichaje sería mucho más costoso que el de Stones. Además, Gvardiol puede actuar como lateral izquierdo, puesto que, tras sus problemas de ligamentos, Alphonso Davies ha sufrido varias lesiones musculares y ya no tiene la plaza asegurada.
John Stones: estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos 17 Goles 0 Asistencias 0 Minutos jugados 1.066