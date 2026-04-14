Vincent Kompany a Marie-Louise Eta: el Union Berlin nombra a su primera entrenadora

El martes, Kompany celebró el hito y destacó su impacto social. Pidió al fútbol que lo valore y no lo trate como un cambio más. «Estoy muy contento por ello», dijo Kompany. «Ella puede ser un modelo para las chicas jóvenes, para que vean: “Puedo entrenar en cualquier sitio y tener éxito”. Estas historias son importantes. A menudo se menosprecian estos momentos clave y la gente dice: “Solo es una entrenadora, así debemos tratarla”. Pero es algo especial».