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Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

Vincent Janssen, fichaje fallido del Tottenham, se marcha a la MLS tras firmar un nuevo contrato

Fichajes
V. Janssen
Tottenham
Portland Timbers
Major League Soccer

El exdelantero del Tottenham Vincent Janssen cumplirá por fin su sueño de jugar en la Major League Soccer. El internacional holandés ha acordado dejar el Royal Antwerp y cruzar el Atlántico tras una etapa productiva en Bélgica.

  • Los Portland Timbers fichan a un veterano holandés

    Janssen viaja a Estados Unidos para abrir un nuevo capítulo en su carrera. Según Voetbal International, el veterano delantero ya acordó su fichaje con los Portland Timbers. El club de la MLS actuó rápido y le presentó una oferta que encaja con sus planes de futuro.

    Su marcha al noroeste del Pacífico se produce pese al esfuerzo del Royal Antwerp por retenerlo, pero Janssen rechazó la propuesta y cerró su etapa de cuatro temporadas en la Pro League belga para dar el salto a Estados Unidos.


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    Un sueño norteamericano profundamente personal se hace realidad

    Para este delantero centro de 32 años, fichar por la MLS es cumplir un objetivo familiar, no solo económico. Janssen, cuya esposa es mexicoamericana, lleva varias temporadas expresando su deseo de llevar a su familia a Estados Unidos antes del ocaso de su carrera.

    Su plan familiar a largo plazo es fijar una residencia permanente en Norteamérica tras retirarse. Con su fichaje por el Portland, Janssen ha alineado su carrera deportiva con las aspiraciones de su familia.

  • Reflexiones sobre una etapa muy fructífera en Bélgica

    La etapa de Janssen en el Tottenham fue complicada: marcó solo seis goles en 42 partidos con Mauricio Pochettino y acabó abandonando el club. Sin embargo, su resurgimiento tras la Premier League ha sido ejemplar. La antigua estrella del AZ se marcha del Royal Antwerp con un palmarés nacional de élite y haber recuperado su reputación como implacable delantero centro.

    En cuatro temporadas con gran regularidad, disputó 173 partidos, marcó 64 goles y dio 27 asistencias. Su juego de contención y su acierto en la definición resultaron clave para el éxito del Antwerp, que conquistó el título de liga, la Copa de Bélgica y la primera clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA.

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    Portland suma experiencia contrastada

    El entrenador español Martí Cifuentes confía en la amplia experiencia de Janssen en diversas competiciones internacionales. Además, sabe que el nuevo fichaje ya conoce el fútbol norteamericano, pues jugó tres temporadas en el Monterrey mexicano, donde marcó 24 goles y dio 5 asistencias en 92 partidos.

    Además, ganó tres títulos: la Liga de Campeones de la CONCACAF, el Apertura mexicano y la Copa MX.

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