Vincent Janssen, fichaje fallido del Tottenham, se marcha a la MLS tras firmar un nuevo contrato

Janssen viaja a Estados Unidos para abrir un nuevo capítulo en su carrera. Según Voetbal International, el veterano delantero ya acordó su fichaje con los Portland Timbers. El club de la MLS actuó rápido y le presentó una oferta que encaja con sus planes de futuro.

Su marcha al noroeste del Pacífico se produce pese al esfuerzo del Royal Antwerp por retenerlo, pero Janssen rechazó la propuesta y cerró su etapa de cuatro temporadas en la Pro League belga para dar el salto a Estados Unidos.



