Villarreal anuncia el fichaje de Alex Freeman procedente de Orlando City por seis años
- Getty Images Sport
Exportación MLS confirmada
Villarreal adquirió a Freeman de Orlando en un acuerdo valorado aproximadamente en $4 millones por adelantado, pudiendo aumentar a más de $7 millones con complementos basados en el rendimiento. El acuerdo, finalizado en enero de 2026, incluye una cláusula de reventa para el equipo de la MLS. La firma había estado en el radar de Villarreal durante algún tiempo: el club supuestamente intentó fichar a Freeman el pasado verano, pero Orlando City no estaba dispuesto a negociar su salida en ese momento.
LEER MÁS:Villarreal obtiene una calificación A por la transferencia de Freeman
En su anuncio oficial, Villarreal destacó todos los aspectos que atrajeron al club hacia la firma del internacional estadounidense.
"Destaca por su poder físico y proyección ofensiva. Un jugador fuerte y rápido, cuenta con impresionantes cualidades atléticas que también le permiten operar en posiciones más avanzadas, siempre partiendo desde el lado derecho," dijo el sitio web del club.
- Getty Images Sport
El ascenso de Freeman
El perfil de Freeman aumentó significativamente durante la temporada 2025, donde se convirtió en un titular constante, ganó los honores de Joven Jugador del Año de la MLS y fue nombrado All-Star, consolidándose como uno de los mejores laterales de la liga.
- AFP
Otro fichaje de la MLS para el Villarreal
Su llegada se produce meses después de que el Villarreal fichara a Tani Oluwaseyi del Minnesota United. El club ha sido durante mucho tiempo un pionero en aprovechar el mercado estadounidense, remontándose al fichaje de Jozy Altidore en 2008 por casi 8 millones de euros, un récord para la MLS en aquel momento.
- Getty Images Sport
Lateral derecho de USMNT
Sus actuaciones también se tradujeron en el escenario internacional. Freeman irrumpió en el equipo nacional masculino de EE. UU. y se ha convertido en parte del nuevo ciclo bajo Mauricio Pochettino, posicionándose como un fuerte contendiente para la Copa del Mundo de 2026. Su mudanza a LaLiga fortalece aún más su caso a medida que transiciona a un nivel competitivo más alto.