Getty Images Sport
Traducido por
«Villa Park es nuestra fortaleza»: Unai Emery insta al Aston Villa a acabar con su sequía como local ante el Fenerbahce mientras se agrava la crisis de lesiones en el lateral izquierdo
Emery exige una mejoría en Villa Park
El entrenador del Aston Villa, Emery, insiste en que su equipo debe recuperar su dominio en casa cuando se enfrente al Fenerbahçe el miércoles por la noche. Pese a su rápido ascenso en el fútbol europeo, el Aston Villa ha tenido dificultades en Villa Park esta temporada y no ha logrado ninguna victoria en sus tres primeros partidos como local entre todas las competiciones. Esta mala racha coincide con las obras de remodelación de la grada norte de cara a la Eurocopa 2028, que afectan en parte al ambiente del estadio.
Emery sigue centrado en los ajustes tácticos y mentales necesarios para mejorar los resultados en casa. «Somos realistas sobre cómo estamos trabajando y mejorando las cosas», explicó el técnico del Aston Villa en la rueda de prensa previa al partido. «Pero todavía no es suficiente, así que hablamos mucho con el equipo, en reuniones y con vídeos, y también entrenamos para que esas mejoras se vean en los partidos. Aún no hemos ganado en Villa Park, así que es muy importante ver cómo podemos mejorar para estar más cerca de la victoria».
El exentrenador del Arsenal y el Villarreal recurre a la historia reciente del club para motivar a su plantilla. «Mañana tenemos una muy buena oportunidad de dar un paso adelante en esas mejoras y de que los jugadores ganen confianza y se sientan cómodos», afirmó, según recoge ESPN. «Villa Park es algo muy, muy especial para nosotros. Debería ser como lo ha sido durante los cuatro años que llevamos aquí, cuando conseguimos convertirlo en un lugar especial, en nuestro fortín. Mañana tenemos un nuevo reto para demostrarlo».
- Getty Images Sport
Dilemas para elegir la defensa del Aston Villa
La creciente lista de lesionados, especialmente en defensa, complica la tarea de superar al gigante turco. El Villa atraviesa una importante crisis en el lateral izquierdo tras el empate 2-2 del fin de semana ante el Brentford. Matteo Ruggeri tuvo que ser sustituido en el descanso de ese partido y ahora estará un largo periodo de baja, junto al también lateral Ian Maatsen.
Emery confirmó la gravedad de la situación y señaló que ahora debe buscar soluciones tácticas creativas para cubrir esa ausencia. «Hay aspectos negativos para algunos jugadores, porque están lesionados, como Ruggeri», admitió Emery. «Debemos intentar encontrar soluciones, ya que Maatsen no está disponible. Creo que podría reincorporarse en unos días, una semana o dos. No sabemos exactamente cuánto tiempo estará de baja Ruggeri, pero serán varias semanas, más de un mes».
El regreso de Goretzka y las limitaciones de la plantilla
Aunque la situación en defensa es complicada, hay mejores noticias en el centro del campo: Leon Goretzka está cerca de debutar en partido oficial con el club. Sin embargo, la plantilla sigue muy mermada en otras posiciones. Brian Madjo y Taylor Harwood-Bellis no están disponibles tras quedar fuera de la lista de inscritos del Villa para la Champions League, mientras que George Hemmings se perderá el partido por una pequeña molestia.
Pese a estas limitaciones en la plantilla, Emery se mostró optimista sobre la evolución de su equipo antes del encuentro del miércoles: «Leon Goretzka está en la convocatoria para mañana; George Hemmings sigue con una pequeña molestia y no estará disponible mañana, pero quizá pueda volver el sábado».
- Getty Images Sport
Suerte dispar para el Aston Villa y el Fenerbahçe
El Aston Villa llega al partido tras lograr una agónica victoria a domicilio por 3-2 ante el Club Brujas en su estreno en la Champions League, mientras que el Fenerbahçe empató 1-1 en casa frente a la Roma. Pese a su triunfo europeo fuera de casa, al equipo de Emery le ha costado repetir ese nivel en Villa Park esta temporada: ha cedido puntos en sus tres partidos como local, con derrotas por 1-0 ante el Arsenal y por 2-1 ante el Nottingham Forest, antes de empatar 2-2 contra el Brentford el pasado fin de semana.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias