Viktor Gyökeres no es una 'mejor versión de Erling Haaland', pero la sensación del Sporting CP puede hacer campeones al Arsenal nuevamente

Mikel Arteta finalmente ha escuchado las súplicas de los fieles seguidores de los Gunners al moverse por el prolífico internacional sueco.

"Cuando miras las lesiones y miras a los jugadores que vinieron, OK, él trajo jugadores – consiguió a (Raheem) Sterling cuando todos querían un nueve", dijo Thierry Henry en el podcast The Stick to Football, presentado por Sky Bet, al evaluar las elecciones de transferencia de Mikel Arteta después de ver al Arsenal terminar segundo en la Premier League por tercer año consecutivo. "Tuvo tiempo para conseguir un nueve, tuvo tiempo. No soy el entrenador, no sé cómo fue la discusión. Todo el mundo ha estado gritando por un nueve."

Los fieles del Arsenal de hecho habían estado "gritando" por un nuevo delantero durante toda la ventana de verano de 2024, pero el defensor del Bolonia Riccardo Calafiori y el centrocampista de la Real Sociedad Mikel Merino fueron los dos únicos acuerdos permanentes importantes que Arsenal cerró, mientras que Sterling llegó cedido del Chelsea. Arteta inexplicablemente decidió mantener la fe en Kai Havertz y el lesionado Gabriel Jesus - el único verdadero No.9 firmado por el español en todo su mandato hasta la fecha - para finalmente llevar a los Gunners a ganar el título, y como era de esperar, salió mal.

El Liverpool ganó la corona de la Premier League 2024-25 con cuatro juegos de sobra mientras el Arsenal luchaba por la consistencia de temporadas anteriores en medio de una crisis de lesiones que afectó a jugadores como Havertz, Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli y Calafiori. El equipo de Arteta disfrutó de una racha hasta las semifinales de la Liga de Campeones, pero finalmente fue superado por el Paris Saint-Germain, y terminó extendiendo su sequía de trofeos a cinco años.

El artículo sigue a continuación

La mala suerte sin duda jugó un papel en eso, pero la mala planificación de Arteta en el mercado de transferencias fue la razón principal del fracaso del Arsenal, y no habrá lugar para esconderse para el entrenador de 43 años si lo mismo sucede de nuevo la próxima temporada. El Arsenal ya no está avanzando, y un cambio en el banquillo será inevitable si Arteta no aprende de sus errores.

Sin embargo, los primeros signos este verano sugieren que lo ha hecho. Después de cerrar acuerdos por el creador de juego de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, y el portero suplente, Kepa Arrizabalaga, se informa que los Gunners ahora están cerca de cerrar un traspaso espectacular por la sensación del Sporting CP, Viktor Gyökeres, quien tiene todos los atributos para ser el fichaje transformacional que Arteta tan desesperadamente necesita para entregar éxito tangible al Emirates Stadium.