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¡Viktor Gyokeres no es la solución! Al Arsenal le falta un ‘9’ estilo Erling Haaland para ganar la Premier
Delanteros del Arsenal que no lograron llevar al equipo a la gloria del título
Olivier Giroud, Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang no han logrado devolver la Premier League al norte de Londres, y Gabriel Jesús aún no repite en el Arsenal el éxito que tuvo con el Manchester City.
En 2025, Mikel Arteta fichó al sueco Gyokeres por 55 millones de libras (74 millones de dólares), un delantero que había marcado 97 goles en 102 partidos con el Sporting de Lisboa.
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¿Cuántos goles ha marcado Gyokeres con el Arsenal?
El jugador de 27 años marcó un doblete en su debut en casa en la Premier League contra el Leeds, pero solo anotó un gol más en la liga antes de noviembre.
Gyokeres ya lleva 18 goles en todas las competiciones, 12 de ellos en la liga, pero no es titular fijo —Kai Havertz a veces ocupa la posición de falso nueve— y aún no ha convencido del todo de que pueda ser el delantero referente que el Arsenal necesita.
¿Necesita el Arsenal fichar a otro delantero centro?
Tras desperdiciar el Arsenal una ventaja de nueve puntos, el exdelantero Dickov —en declaraciones exclusivas a MrQ— respondió a GOAL sobre la falta de un ‘9’ decisivo: «Sinceramente, es cierto.
Es difícil compararlo con otro jugador del mundo, pero dicen que no está en su mejor temporada. ¡Lleva 35 goles! En las últimas semanas, cuando el partido se complicaba y la presión aumentaba, él salía y marcaba un hat-trick. Contra el Burnley, el City sufrió, pero marcó en su única ocasión.
Luego mira a Havertz, que es fantástico, o a Gyokeres, también excelente; pero ninguno tiene ese toque decisivo de Haaland. Y eso transmite confianza a todo el equipo: el City puede jugar mal 90 minutos, pero si Erling tiene una ocasión en el 91, la mete.
No digo que el Arsenal deba fichar a un Haaland, porque no hay otro igual. Pero si comparas sus cifras con las de Semenyo o Cherki, ves algo que ahora mismo falta en los delanteros del Arsenal: esa capacidad de decidir partidos. Hace falta ese tipo de jugadores que decidan cuando más importa».
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¿Podrá Gyokeres ganar la Premier League con el Arsenal?
Gyokeres es el único jugador del Arsenal que ha alcanzado la decena de goles en la Premier League esta temporada, mientras que Saka y Eberechi Eze suman seis cada uno.
El actual ‘14’ gunner podría emular a Thierry Henry y llevar el título a la mitad roja de Londres, silenciando a los escépticos; de lo contrario, las preguntas serán aún más incómodas.