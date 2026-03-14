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Viktor Gyokeres, «muy feliz» tras ver cómo el «increíble» Max Dowman marcaba su primer gol en la Premier League en una sensacional aparición con el Arsenal
Gyokeres elogia a la «increíble» joven promesa del Arsenal
Gyokeres no escatimó elogios hacia su joven compañero Dowman tras la reñida victoria del Arsenal en el Emirates. El internacional sueco, que llegó con una gran reputación, no dudó en desviar la atención hacia la joven sensación de 16 años después de que este ampliara la ventaja de los Gunners en el tiempo de descuento.
En declaraciones a BBC MOTD, Gyokeres expresó su alegría por el canterano, afirmando: «No parece que tenga 16 años cuando juega, pero es increíble y verlo marcar un gol así... Se podía ver a todos los jugadores celebrando con él. Es increíble, y estoy muy feliz por él. Siempre intentamos encontrar nuestro camino, y hoy también lo hemos conseguido».
Declaró a los medios del club: «Toma muchas decisiones acertadas cuando sale al campo. Es un jugador increíble y muy bueno».
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Un gol en los últimos minutos da puntos vitales a los Gunners
Durante gran parte de la noche, parecía que el Arsenal iba a pasar una velada frustrante frente a un Everton muy disciplinado. Sin embargo, el ambiente cambió de golpe cuando Gyokeres, con Dowman desempeñando un papel clave en la jugada, marcó en los últimos instantes del partido, poniendo fin a la tensión que había mantenido en vilo al público londinense durante casi 90 minutos.
«Es muy importante, por supuesto, que marquemos tan tarde y, claro, sabemos que es muy importante para nosotros ganar este tipo de partidos», dijo Gyokeres sobre su contribución decisiva. «Fue una sensación muy buena después. Siempre creemos que podemos ganar los partidos. Volver a hacerlo fue una sensación fantástica. No me importan esos. Fue un gol muy bonito».
El ambiente se caldea a medida que se intensifica la lucha por el título
Dado que el Manchester City perdió puntos al empatar 1-1 contra el West Ham más tarde esa misma noche, la remontada del Arsenal en los últimos minutos parece ahora un momento decisivo de la temporada. El Emirates Stadium, que había sido un hervidero de nervios, se transformó en un escenario de júbilo absoluto cuando llegaron los dos goles que aseguraron los tres puntos y ampliaron la ventaja en la cima de la tabla, que ahora es de nueve puntos.
Gyokeres reconoció la presión que sentían los jugadores desde las gradas y añadió: «Por supuesto, es comprensible cuando el resultado es así y no sabes cómo va a acabar el partido. El ambiente que se vivió tras esos goles fue increíble». La victoria deja al Arsenal en una posición dominante mientras busca mantener a raya a un City que está pasando por un bache.
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Cobrar impulso de cara a la recta final
La victoria garantiza que el Arsenal mantenga su ventaja sobre el equipo de Pep Guardiola en un momento crucial de la temporada. Dado que no hay partidos de la Premier League programados para las próximas semanas, esta victoria supone un impulso psicológico muy necesario para la plantilla, que se prepara para los últimos obstáculos de la campaña.
Gyokeres destacó la importancia del resultado y añadió: «Es una victoria muy importante para nosotros en esta fase de la temporada. Llevamos varias semanas sin jugar ningún partido de la Premier League, así que, por supuesto, ha sido estupendo conseguir la victoria teniendo eso en cuenta también. Todavía nos quedan algunos partidos antes del parón, pero son muy importantes».
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