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¡Viktor Gyokeres merece más reconocimiento! Graham Potter destaca el «gran impacto» del delantero del Arsenal pese a las críticas y defiende la temporada de debut de Alexander Isak en el Liverpool
Potter respalda a sus estrellas suecas
Potter elogió a Gyokeres tras ayudar a Suecia a clasificar al Mundial al vencer a Polonia en la repesca. El delantero del Arsenal marcó cuatro goles en los dos partidos y fue clave para el pase. A pesar de ayudar al Arsenal a ganar la Premier y llegar a la final de la Champions, sigue siendo criticado por algunos comentaristas. Potter cree que esas críticas ignoran su aportación global y su importancia para club y selección.
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Potter elogia a Gyokeres
El seleccionador sueco elogió a Gyokeres y resaltó su importancia en club y selección. Además, admitió que le sorprendió la cantidad de críticas al delantero del Arsenal.
«Marcó cuatro goles en dos partidos y nos clasificó para el Mundial, así que su impacto es increíble», declaró Potter, según recoge The Athletic. «Desde el punto de vista del Arsenal, ha cumplido su papel, ha marcado sus goles y el equipo ha ganado la Premier League y ha llegado a la final de la Champions League.
Ha jugado la mayoría de los partidos, pero sigue recibiendo críticas. Así es el mundo en el que vivimos, pero luego lo ves, todo el trabajo que hace, cómo se toma su trabajo, y es un tipo increíble».
Apoya a Isak
Potter defendió a Isak tras una primera temporada complicada en el Liverpool, marcada por lesiones y las expectativas de su fichaje de 125 millones de libras; aún así, Potter confía en la calidad del delantero.
«Es justo decir que quizá no le ha ido tan bien como él o cualquiera desearía, pero a veces pasa», admitió.
A veces creemos que, al fichar a alguien, todo mejora de inmediato. Sabemos lo que Alex hizo en el Newcastle, pero ¿cómo se adapta a lo que el Liverpool quiere que haga? El jugador no cambia; su calidad no cambia. Solo se trata de cómo encaja en el equipo.
Las lesiones han sido una decepción para él, pero es un chico estupendo que quiere jugar y ayudar a su equipo. En nuestra opinión, su calidad como persona y como jugador es innegable».
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El Mundial está a la vuelta de la esquina
Con la clasificación asegurada, Potter se centra en preparar a Suecia para el Mundial de Norteamérica. Se espera que Gyokeres e Isak lideren a su selección en el torneo, donde Suecia está en el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.