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Viktor Gyokeres envía un mensaje claro a Mikel Arteta mientras una estrella del Arsenal bate un récord histórico de la UEFA Nations League durante el parón internacional
Noche de récord en Zenica
La noche del viernes vio al jugador de 28 años hacer historia durante el empate 1-1 de la Liga de Naciones contra Bosnia y Herzegovina. En el estadio Bilino Polje, Gyokeres rompió la igualdad en la hora de partido antes de que la promesa de la Juventus Kerim Alajbegovic empatara para los locales.
Ese gol consolidó un hito sin precedentes para el delantero del Arsenal. Ahora es el primer jugador de la historia en marcar en seis apariciones consecutivas en la Liga de Naciones.
Su notable racha se remonta a un póker de goles contra Azerbaiyán en noviembre de 2024. Desde entonces, ha rendido de forma constante en la escena internacional, añadiendo más goles contra Estonia, Eslovaquia y, más recientemente, en victorias sobre Rumanía y Polonia.
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Se requiere paciencia en el norte de Londres
Mientras los goles con su selección siguen llegando, los minutos a nivel doméstico han sido difíciles de conseguir. Las especulaciones del verano apuntaban a que el Arsenal estaba en el mercado en busca de una nueva referencia en ataque, con Julián Alvarez, del Atlético de Madrid, fuertemente vinculado con un movimiento al Emirates Stadium.
A pesar de los rumores y de la falta de minutos con regularidad a las órdenes de Arteta esta temporada, Gyokeres siguió en el Arsenal. Ahora se enfrenta a la batalla por desbancar a Kai Havertz del once inicial, pero su rendimiento sostenido con la selección ofrece pruebas convincentes de que mantiene la chispa.
Gyokeres reafirma su compromiso con el Arsenal
Al abordar su situación antes del partido, el internacional sueco dejó claro que nunca se planteó salir del club. «Por supuesto, hubo mucha especulación», explicó. «Pero hice toda la pretemporada y me sentí bien. Estaba totalmente centrado en el Arsenal. Para mí, quedarme era algo evidente. Estoy extremadamente feliz en el club».
Al reconocer su deseo de tener una mayor participación, añadió: «Está claro que quiero jugar al fútbol y todo lo posible. Ojalá eso también llegue.
»Siempre quieres estar en el campo como futbolista. Por supuesto esperas tener más minutos, pero tenemos una plantilla extremadamente buena, con muchos buenos jugadores, y hemos empezado bien aquí».
- Every Second Media
El regreso al fútbol nacional ofrece una oportunidad potencial
Gyokeres tiene la oportunidad de ampliar su racha goleadora con su selección cuando Suecia viaje a Bucarest para enfrentarse a Rumanía el lunes por la noche. Después, su atención volverá a centrarse en los compromisos con su club y en una posible oportunidad en el once inicial de Arteta.
El delantero titular Havertz se está recuperando actualmente de una distensión muscular sufrida durante su concentración con Alemania. Con el Arsenal listo para enfrentarse al Leeds el 10 de octubre, Arteta podría mostrarse reacio a arriesgar a Havertz durante los 90 minutos completos. Eso le abre la puerta a un Gyokeres en plena forma para dar un paso al frente y trasladar a la Premier League su histórica forma goleadora con su selección.
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