Gyokeres ha liderado la lucha del Arsenal por el título gran parte de la temporada y ahora anima a sus compañeros a mantenerse concentrados y disfrutar de la recta final, pese a la presión de las expectativas. En declaraciones a football.london, el jugador de 27 años reconoció que sentir nervios es normal al competir al máximo nivel.

«Si sientes nervios, es señal de que te importa», afirmó Gyokeres. «No es malo si lo tomas de la manera correcta y canalizas esa energía en la dirección adecuada. Tener nervios no es algo malo; solo lo es si lo conviertes en algo negativo, y eso depende de cómo manejes esas emociones».