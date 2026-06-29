Gyokeres admite que conoce los rumores sobre su futuro en el Emirates Stadium. Aunque llegó del Sporting de Lisboa con gran reputación, pasó parte de la temporada en la que el Arsenal fue campeón detrás de Kai Havertz, lo que alimenta especulaciones sobre una posible salida este verano.

Antes del partido de octavos del Mundial contra Francia, el delantero reiteró su felicidad bajo las órdenes de Arteta: «Es halagador que otros clubes muestren interés, pero me siento muy a gusto en el Arsenal. Tras la temporada que hemos tenido, solo tengo sensaciones positivas».







