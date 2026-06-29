(C)Getty Images
Traducido por
Viktor Gyokeres aclara su postura sobre el mercado de fichajes de verano, mientras el Arsenal, según informes, sigue a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid
Gyokeres se pronuncia sobre los rumores de su salida
Gyokeres admite que conoce los rumores sobre su futuro en el Emirates Stadium. Aunque llegó del Sporting de Lisboa con gran reputación, pasó parte de la temporada en la que el Arsenal fue campeón detrás de Kai Havertz, lo que alimenta especulaciones sobre una posible salida este verano.
Antes del partido de octavos del Mundial contra Francia, el delantero reiteró su felicidad bajo las órdenes de Arteta: «Es halagador que otros clubes muestren interés, pero me siento muy a gusto en el Arsenal. Tras la temporada que hemos tenido, solo tengo sensaciones positivas».
- (C)Getty images
Los rumores sobre el traspaso de Álvarez
La incertidumbre sobre Gyokeres crece por el interés del Arsenal en Álvarez. Los campeones de la Premier League valorarían un intercambio que devolvería al exjugador del Manchester City a Inglaterra y llevaría a Gyokeres al Metropolitano.
Arteta busca más versatilidad en ataque, y aunque Gyokeres marcó 21 goles la temporada pasada, le costó mantener su eficacia en la Premier League. La llegada de Álvarez cambiaría el planteamiento táctico del Arsenal para la próxima temporada.
La atención puesta en el Mundial y el duelo de Saliba
Por ahora, Gyokeres se concentra en sus compromisos internacionales, mientras la selección sueca de Graham Potter se prepara para un decisivo partido de la ronda de 32. Los suecos avanzaron tras una fase de grupos irregular, con una victoria sobre Túnez y un empate ante Japón, lo que les lleva a enfrentarse a Francia, una de las favoritas del torneo.
En este duelo se medirá cara a cara con su compañero en el Arsenal, William Saliba. Sobre el reto de enfrentar a uno de los mejores defensas del mundo, Gyokeres afirmó: «Tengo ganas de verlo y de jugar contra él; será divertido. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, nuestra organización defensiva tiene que ser casi perfecta y, por supuesto, aprovechar las ocasiones que se nos presenten durante el partido».
- Getty Images
Suecia busca dar la sorpresa en la fase eliminatoria
Aunque son los menos favoritos, Gyokeres cree que Suecia puede sorprender. Se espera que el delantero lideren el ataque y esté en su mejor nivel si el equipo de Potter quiere alcanzar los cuartos de final ante los finalistas de 2022.
El delantero del Arsenal añadió: «Tenemos confianza; hemos visto en este torneo que se puede ganar a los mejores, así que, aunque seamos los menos favoritos, seguimos creyendo en nosotros mismos».