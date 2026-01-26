Viktor Gyökeres o Gabriel Jesus: ¿quién debe ser el delantero titular del Arsenal en su histórica búsqueda del cuadruplete?

El Arsenal va a necesitar jugadores que rindan en los grandes partidos durante la etapa decisiva de la temporada, lo que pondrá a prueba la fortaleza de un equipo que en los últimos años ha sido acusado de “dejar escapar” la liga. La experiencia y el positivismo de Gabriel Jesús podrían darle ventaja sobre Gyökeres en la mente de Arteta.
Como ha señalado Gabriel Martinelli, la razón por la que él y sus compañeros delanteros disfrutan jugar con Jesús es que su compatriota “ama vincularse y moverse constantemente”, generando fluidez en la delantera que el técnico considera invaluable.
"Gabi tiene una cualidad realmente especial: conecta a todos a su alrededor de repente," dijo Arteta. "Eso es algo que necesitamos como equipo y nos hace mejores."
Nada de esto significa que Gyökeres no vaya a tener un papel importante en la búsqueda del cuádruple del Arsenal. El simple hecho de que el equipo siga compitiendo en cuatro frentes implica que él, Jesús y Havertz serán esenciales para manejar un calendario agotador.
Es un punto que Gabriel Jesús ha destacado él mismo. El producto de la academia de Palmeiras ha sido muy claro en su apoyo tanto a Gyökeres como a Havertz, pese a que los tres compiten esencialmente por la misma posición.
"Todos quieren empezar," reconoció Jesús en Milán. "Soy una persona muy respetuosa. Ya no soy un niño, tengo 28 años, así que entiendo el fútbol. Estoy muy contento de que Vik haya entrado y marcado un gol. Yo también marqué y él también. Estoy seguro de que Kai marcará cuando tenga la oportunidad."
Sus palabras reflejan su carácter y subrayan lo importante que será para el Arsenal en los próximos días, semanas y meses, sin importar cómo lo utilice Arteta.
"Mi mayor fortaleza es que haré lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar títulos," añadió Jesús. "En el City desempeñé muchos roles: a veces compartí la carga de goles, otras jugué en la banda, y otras utilicé mi físico para vincular el juego. No siempre necesito ser el No.9 para ayudar al equipo. No estoy aquí por el clima. Estoy aquí para hacer historia."
El Arsenal mantendrá la fe en Jesús, empezando por el enfrentamiento del domingo contra el Manchester United.