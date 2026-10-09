«Viene con nosotros»: Roberto De Zerbi ofrece una importante actualización sobre la lesión de Dejan Kulusevski antes del duelo contra el Manchester United

El técnico del Tottenham no tardó en elogiar a Kulusevski por su sobresaliente capacidad de resistencia durante un largo proceso de rehabilitación. De Zerbi cree firmemente que la actitud positiva del atacante marca un referente perfecto para el resto del vestuario.

"Está trabajando bien, mañana viene con nosotros, también Porro. Quiero a todos los jugadores esta noche y mañana", dijo De Zerbi en la web oficial del club.

"Está trabajando muy bien, y creo que es un ejemplo para todos, Deki, porque olvidad al jugador, pero el ejemplo, cómo reacciona a la lesión, cómo reacciona a la mala suerte, el carácter que ha mostrado esta vez ha sido un ejemplo, una referencia para todos".