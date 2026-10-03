Hay pocas figuras en el fútbol mundial que acaparen tanta atención como Ibrahimovic, y su 45 cumpleaños no ha sido una excepción. El exdelantero, conocido por su pasión por la maquinaria de alto rendimiento, decidió celebrar el día comprándose un Ferrari F80. Esta última adquisición mantiene una larga tradición del sueco, que celebra con frecuencia hitos personales con superdeportivos raros y caros. Los aficionados en las redes sociales no tardaron en reaccionar a la noticia, y algunos incluso bromearon con que no es Zlatan quien conduce el Ferrari, sino que es el Ferrari el que conduce a Zlatan.

A pesar de su estatus legendario, el papel actual de Ibrahimovic ha sido en ocasiones una fuente de confusión para la afición del Milan. Aunque muchos lo ven como un ejecutivo del club, su cargo oficial es el de Senior Advisor de RedBird Capital y Gerry Cardinale. Esta distinción es crucial, ya que Zlatan actúa como un superconsultor para el grupo propietario en lugar de como un director tradicional centrado únicamente en las operaciones del día a día en Milán. Es una persona de máxima confianza para Cardinale y sirve de puente entre los inversores estadounidenses y el complejo mundo del fútbol europeo.



