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Vídeo: Zlatan Ibrahimovic celebra su 45º cumpleaños regalándose un nuevo Ferrari F80 mientras continúa en su cargo en el AC Milan
Un regalo de lujo para el icono del Milan
Hay pocas figuras en el fútbol mundial que acaparen tanta atención como Ibrahimovic, y su 45 cumpleaños no ha sido una excepción. El exdelantero, conocido por su pasión por la maquinaria de alto rendimiento, decidió celebrar el día comprándose un Ferrari F80. Esta última adquisición mantiene una larga tradición del sueco, que celebra con frecuencia hitos personales con superdeportivos raros y caros. Los aficionados en las redes sociales no tardaron en reaccionar a la noticia, y algunos incluso bromearon con que no es Zlatan quien conduce el Ferrari, sino que es el Ferrari el que conduce a Zlatan.
A pesar de su estatus legendario, el papel actual de Ibrahimovic ha sido en ocasiones una fuente de confusión para la afición del Milan. Aunque muchos lo ven como un ejecutivo del club, su cargo oficial es el de Senior Advisor de RedBird Capital y Gerry Cardinale. Esta distinción es crucial, ya que Zlatan actúa como un superconsultor para el grupo propietario en lugar de como un director tradicional centrado únicamente en las operaciones del día a día en Milán. Es una persona de máxima confianza para Cardinale y sirve de puente entre los inversores estadounidenses y el complejo mundo del fútbol europeo.
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Equilibrar responsabilidades e influencia
La implicación de Ibrahimovic con el club sigue siendo estratégica más que operativa. Ha sido fundamental en decisiones de alto nivel, incluida la elección del entrenador y del director deportivo, pero rara vez interfiere en la autonomía del cuerpo técnico. Por ejemplo, regresó recientemente a la ciudad deportiva de Milanello tras seis meses de ausencia, apareciendo justo antes de un partido crucial contra el Benfica. Este enfoque poco intervencionista garantiza que figuras como Ruben Amorim puedan gestionar la plantilla sin sentir a diario el peso de la enorme personalidad de Ibrahimovic, tal y como señaló La Gazzetta dello Sport.
Su influencia, sin embargo, va mucho más allá de los límites de Milanello. Ibrahimovic sigue siendo una voz destacada en el fútbol mundial y a menudo opina sobre los grandes debates del deporte. En una comparecencia reciente ante los medios, el exjugador del Barcelona demostró que sigue muy de cerca a sus antiguos clubes. Cuando le preguntaron por sus pronósticos para la presente temporada, apostó firmemente por que el Barcelona conquistará tanto el título de La Liga como el trofeo de la Champions League bajo la dirección de Hansi Flick.
- AFP
Un legado en ciernes
Al entrar en su 46.º año, Ibrahimovic no muestra señales de bajar el ritmo ni de cambiar su enfoque único del juego. Su pacto con Cardinale sigue siendo la piedra angular de su actual vida profesional, dándole la libertad de «ser Zlatan» mientras contribuye al crecimiento de una de las instituciones con más historia de Europa. Sigue explicando a la propiedad los matices del fútbol continental, asegurándose de que el proyecto deportivo del club esté alineado con sus objetivos financieros.
En última instancia, el «hombre invisible» del Milan es cualquier cosa menos eso. Ya sea comprando un nuevo Ferrari F80 o influyendo desde la sombra en la dirección táctica del Milan, Ibrahimovic sigue siendo la figura más fascinante del fútbol italiano. Su cumpleaños sirve como recordatorio de su impacto duradero, tanto como deportista retirado como de figura de poder en crecimiento en el mundo de los negocios del deporte.
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