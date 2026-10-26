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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Vídeo: Youssef En-Nesyri guía al Al-Ittihad hacia un triunfo agónico en la Champions asiática con un trallazo estruendoso

Neftchi Fargona vs Al Ittihad
Neftchi Fargona
Al Ittihad
AFC Liga de Campeones
Y. En-Nesyri
Uzbekistán
Arabia Saudí
Marruecos

La estrella marroquí acapara las miradas con un gol agónico

El Al-Ittihad se negó a salir con un resultado decepcionante de su enfrentamiento ante el Neftchi Fergana uzbeko, luego de arrebatar una valiosa victoria por 2-1, en el encuentro que reunió a ambos equipos en el estadio "Istiklol", dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El enfrentamiento comenzó de forma impactante para el Al-Ittihad, después de que el equipo local se adelantara tempranamente en el minuto 17 por medio de Jamshid Iskanderov desde el punto de penalti, sancionado tras la revisión del videoarbitraje, a raíz de un toque de mano sobre el delantero del Al-Ittihad Georges Mikautadze, con lo que el conjunto saudí se vio obligado a remontar en el marcador.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un cabezazo de Awar devuelve al Al-Ittihad al partido

    El Al-Ittihad no se rindió ante la desventaja y comenzó a buscar el gol del empate a través de sus intentos ofensivos, hasta que el argelino Houssem Aouar logró devolver el partido al punto de partida tras marcar un gol de cabeza con gran precisión en el minuto 34, lo que devolvió la esperanza a las filas del Al-Ameed antes del final de la primera parte.



    La segunda parte fue testigo de una pugna abierta entre ambos equipos, en medio de intentos mutuos por decidir el enfrentamiento, mientras el empate parecía cercano a medida que el partido se acercaba a su final, antes de que el marroquí Youssef En-Nesyri apareciera en el momento decisivo.



  • En-Nesyri golpea en el último instante

    Cuando el partido se encaminaba hacia el empate, El Nesyri acaparó todos los focos al marcar el gol de la victoria del Al-Ittihad en el minuto 90, otorgando a su equipo tres puntos valiosos tras un enfrentamiento difícil y evitando que el Al-Ameed perdiera más puntos en su recorrido continental.

    Lee también: La crisis entre el Al-Nassr y el Al-Wasl se enciende: la AFC en el punto de mira y una batalla legal se vislumbra en el horizonte

    El Al-Ittihad elevó su cuenta a 4 puntos, situándose provisionalmente en el séptimo puesto de la tabla de clasificación del grupo Oeste, mientras que el Neftchi Fergana se quedó congelado en 3 puntos en la novena posición, en una victoria que podría dar al conjunto saudí un impulso importante antes de completar las competiciones del torneo.


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