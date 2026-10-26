El Al-Ittihad se negó a salir con un resultado decepcionante de su enfrentamiento ante el Neftchi Fergana uzbeko, luego de arrebatar una valiosa victoria por 2-1, en el encuentro que reunió a ambos equipos en el estadio "Istiklol", dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El enfrentamiento comenzó de forma impactante para el Al-Ittihad, después de que el equipo local se adelantara tempranamente en el minuto 17 por medio de Jamshid Iskanderov desde el punto de penalti, sancionado tras la revisión del videoarbitraje, a raíz de un toque de mano sobre el delantero del Al-Ittihad Georges Mikautadze, con lo que el conjunto saudí se vio obligado a remontar en el marcador.