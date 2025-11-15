VÍDEO: Wayne Rooney marca un brillante gol de chilena mientras el legendario jugador del Manchester United recrea su icónico gol en el derbi

Después de tomarse un tiempo para considerar sus comentarios punzantes, Rooney ha concedido que estaba equivocado al afirmar que Virgil van Dijk había "bajado los brazos" después de firmar un nuevo contrato con Liverpool. La disputa había amenazado con intensificarse mientras la pareja chocaba en vivo en televisión, pero Rooney ha tomado medidas para calmar el desacuerdo y también ofreció a Van Dijk consejos sobre cómo lograr que la temporada tambaleante de los campeones vuelva a encarrilarse.

Rooney, hablando en The Overlap Fan Debate, dijo: "Mi trabajo ahora es dar mis opiniones, y me gusta pensar que soy directo y honesto con mis opiniones y cómo me siento. La única cosa en la que tal vez fui un poco demasiado fuerte es cuando dije que él había bajado los brazos desde que firmó su nuevo contrato; eso es algo muy grande de decir, y tal vez estaba equivocado en eso. Pero desde un nivel de rendimiento, por lo que hemos visto de Van Dijk, no creo que haya estado en ese nivel esta temporada, y dije que estoy seguro de que como capitán estaría hablando con los jugadores, llevándolos a comer, lo cual él dijo que ha hecho. Claramente si ha sentido que lo ha hecho, si tuvo que hacerlo, hay algo que no está bien."

Agregó: "Como campeones, no puedes perder cuatro juegos seguidos. Si pierdes un juego, hay preguntas, y si pierdes cuatro seguidos, hay algo que no está del todo bien. Creo que involucrarse demasiado en el ruido externo – ese es nuestro trabajo (como analistas), concéntrate en tu juego. Como jugador joven, estaría mirando a Van Dijk y cómo reacciona a esto – ¿cómo les va a ayudar? Tienes que seguir con tu juego y hablar internamente."