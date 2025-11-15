VÍDEO: Wayne Rooney marca un brillante gol de chilena mientras el legendario jugador del Manchester United recrea su icónico gol en el derbi
Rooney entusiasma a la multitud con una impresionante chilena
Rooney emocionó al público del estudio después de recibir un pase del anfitrión de A League of Their Own, el comediante Romesh Ranganathan, lo controló con su primer toque, con el segundo levantó el balón por encima de su cabeza y luego se giró acrobáticamente hacia atrás y disparó el balón sobre su cabeza y en la (vacía) portería desde unos pocos metros de distancia. El público aclamó su aprobación y Rooney se unió rápidamente a las celebraciones con Ranganathan y sus compañeros de equipo en la noche, el también exprofesional Jamie Redknapp y el comediante Alex Brooker.
Mira la brillante chilena de Rooney
Rooney revive sus mejores años
El gol de Rooney en A League of Their Own evocó recuerdos de otro remate de chilena que anotó durante sus días de jugador, un impresionante tanto para el United contra sus rivales del City. El exdelantero de Inglaterra anotó 253 goles durante sus días en el United, pero su sensacional gol contra el City en febrero de 2011, en Old Trafford, está grabado en la historia del fútbol como uno de los más icónicos de la Premier League. El marcador estaba empatado a 1-1 en el derbi de Manchester cuando llegó el momento mágico en el minuto 78. Un centro de Nani fue desviado alto en el aire y, con su espalda al arco, Rooney se lanzó en una acrobática chilena. El balón se clavó en la esquina superior, dejando al portero Joe Hart atónito. El mismo Rooney admitió que no fue su mejor partido, pero su puro instinto y espectacular técnica produjeron un gol que aseguró una crucial victoria por 2-1 para el United en su camino hacia la conquista del título de liga esa temporada. El tanto fue posteriormente votado como el mejor gol en la historia de la Premier League.
- Getty Images Sport
Disputa pública con Virgil van Dijk
Después de tomarse un tiempo para considerar sus comentarios punzantes, Rooney ha concedido que estaba equivocado al afirmar que Virgil van Dijk había "bajado los brazos" después de firmar un nuevo contrato con Liverpool. La disputa había amenazado con intensificarse mientras la pareja chocaba en vivo en televisión, pero Rooney ha tomado medidas para calmar el desacuerdo y también ofreció a Van Dijk consejos sobre cómo lograr que la temporada tambaleante de los campeones vuelva a encarrilarse.
Rooney, hablando en The Overlap Fan Debate, dijo: "Mi trabajo ahora es dar mis opiniones, y me gusta pensar que soy directo y honesto con mis opiniones y cómo me siento. La única cosa en la que tal vez fui un poco demasiado fuerte es cuando dije que él había bajado los brazos desde que firmó su nuevo contrato; eso es algo muy grande de decir, y tal vez estaba equivocado en eso. Pero desde un nivel de rendimiento, por lo que hemos visto de Van Dijk, no creo que haya estado en ese nivel esta temporada, y dije que estoy seguro de que como capitán estaría hablando con los jugadores, llevándolos a comer, lo cual él dijo que ha hecho. Claramente si ha sentido que lo ha hecho, si tuvo que hacerlo, hay algo que no está bien."
Agregó: "Como campeones, no puedes perder cuatro juegos seguidos. Si pierdes un juego, hay preguntas, y si pierdes cuatro seguidos, hay algo que no está del todo bien. Creo que involucrarse demasiado en el ruido externo – ese es nuestro trabajo (como analistas), concéntrate en tu juego. Como jugador joven, estaría mirando a Van Dijk y cómo reacciona a esto – ¿cómo les va a ayudar? Tienes que seguir con tu juego y hablar internamente."