Vitinha esperó 20 minutos junto a la línea de banda para intercambiar camisetas con Trey Nyoni, joven promesa del Liverpool, tras promérselo durante el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones. Imágenes captadas por el periodista Julien Laurens mostraron al exjugador del Wolverhampton aguardando con paciencia mientras los suplentes del Liverpool realizaban sus ejercicios de enfriamiento, hasta que por fin intercambió la camiseta con Nyoni.
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VÍDEO: Vitinha esperó 20 minutos para cambiar camisetas con el joven del Liverpool Trey Nyoni
Vitinha cumple su promesa
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Dominio en el campo
Más allá de su gesto deportivo al final, Vitinha dominó el partido con 133 pases y una precisión del 96 %. Su control en el centro del campo mantuvo al Liverpool atrás y allanó el camino para el 2-0 del PSG en la ida. Aun así, el técnico del PSG, Luis Enrique, admitió que le parecía «una pena» no haber marcado más para sentenciar la eliminatoria. Pese a los fallos, los campeones de Francia viajan a Anfield como favoritos para alcanzar las semifinales.
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Todas las miradas puestas en el partido de vuelta en Anfield
El intercambio de camisetas muestra el gran aprecio que Nyoni recibe, incluso de rivales de élite. Para Vitinha, este gesto refuerza su imagen de profesionalidad y humildad en el vestuario del PSG. La próxima semana buscará repetir su gran actuación en Inglaterra. La vuelta será un duelo de alto riesgo, y el Liverpool necesitará la magia de Anfield para mantener vivos sus sueños europeos.