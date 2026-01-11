Getty Images
VIDEO: Vinícius Júnior firma un golazo en una primera mitad de locura entre Real Madrid y Barcelona
Vinícius ilumina El Clásico
Barcelona se adelantó al minuto 36 con un preciso disparo raso de Raphinha, pero Vinícius igualó el marcador diez minutos después. La figura del Real Madrid recibió el balón por la banda izquierda, encaró al área, dejó en el camino a Jules Koundé con un caño y superó a dos defensores más antes de definir al segundo palo, desatando la euforia.
La celebración duró poco. Apenas iniciado el complemento, Robert Lewandowski apareció en el área rival para devolverle la ventaja al Barcelona. Sin embargo, Gonzalo García volvió a emparejar el encuentro para el Real Madrid, sellando el 2-2 al descanso.
Mira el magnífico gol en solitario de Vinícius
Las dificultades de Vinícius en 2025-26
Vinícius Júnior no ha estado a la altura de sus habituales estándares en la temporada 2025-26, con apenas seis goles y ocho asistencias en 26 partidos en todas las competiciones. Aun así, el brasileño puede celebrar el fin de una sequía de 16 encuentros sin marcar, un tanto que debería devolverle confianza mientras el Real Madrid sigue en la pelea por los títulos en la segunda mitad del curso.
Su futuro ha sido objeto de debate en medio de las tensiones reportadas con el técnico Xabi Alonso, pero Vinícius sigue siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes de Los Blancos y el domingo por la noche volvió a recordarle al mundo por qué es un jugador único.
¿Qué sigue para el Real Madrid?
Vinícius y el Real Madrid pondrán ahora la mira en los octavos de final de la Copa del Rey, donde visitarán al Albacete el 14 de enero. Tres días después, el equipo de Xabi Alonso retomará su camino en LaLiga al recibir al Levante, con la obligación de ganar para no perder terreno frente al Barcelona, líder con cuatro puntos de ventaja tras 19 jornadas.
