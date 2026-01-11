VIDEO: Vinícius Júnior firma un golazo en una primera mitad de locura entre Real Madrid y Barcelona

Barcelona se adelantó al minuto 36 con un preciso disparo raso de Raphinha, pero Vinícius igualó el marcador diez minutos después. La figura del Real Madrid recibió el balón por la banda izquierda, encaró al área, dejó en el camino a Jules Koundé con un caño y superó a dos defensores más antes de definir al segundo palo, desatando la euforia.

La celebración duró poco. Apenas iniciado el complemento, Robert Lewandowski apareció en el área rival para devolverle la ventaja al Barcelona. Sin embargo, Gonzalo García volvió a emparejar el encuentro para el Real Madrid, sellando el 2-2 al descanso.