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Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Vinicius Jr. y Jude Bellingham, abucheados y silbados sin piedad en un evento de MMA de la Professional Fighters League celebrado en Madrid

La estrella del Real Madrid Vinicius Jr. y Jude Bellingham se vieron envueltos en una incómoda situación este fin de semana tras recibir una acogida hostil durante una aparición pública en la capital española. A pesar de encontrarse en su propio terreno, los internacionales de Brasil e Inglaterra fueron recibidos con una lluvia de silbidos y abucheos que los dejó visiblemente frustrados.

  • Recepción hostil para las estrellas del Real Madrid

    Vinicius asistió al evento de la Professional Fighters League (PFL) acompañado de sus compañeros de equipo Thibaut Courtois y Jude Bellingham, con la intención de disfrutar de los combates desde la primera fila, pero el ambiente cambió radicalmente cuando las cámaras del recinto se centraron en ellos. Cuando su imagen se proyectó en las pantallas gigantes del recinto, se escucharon silbidos y abucheos entre el público. El incidente se hizo rápidamente viral en las redes sociales, poniendo de manifiesto la clara división de opiniones que genera el jugador fuera del Santiago Bernabéu, incluso dentro de la propia ciudad de Madrid.

    A pesar de la intensidad de los abucheos y la presión de miles de personas, los jugadores del Madrid intentaron mantener la compostura en todo momento. Vini, acostumbrado a ser blanco de críticas en diversos estadios de España, no mostró signos de enfado ni confrontación hacia las gradas, manteniendo una actitud profesional mientras las cámaras seguían cada uno de sus movimientos. Courtois, por su parte, recibió una gran ovación.

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  • La controvertida reputación de Vini en el campo

    Los detractores de Vinicius suelen señalar su comportamiento provocador sobre el terreno de juego como el motivo de tal animadversión pública. Ya sea imitando el llanto ante la afición rival, haciendo gestos que insinúan que los contrincantes deberían estar en segunda división o por sus frecuentes enfrentamientos con los árbitros, Vinicius ha tenido dificultades para ganarse a los observadores neutrales a pesar de su innegable talento. Sin embargo, el mundo del fútbol sigue condenando, con razón, cualquier forma de abuso racista dirigida contra el jugador.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Un recordatorio de la polarización en el fútbol

    Ni el servicio de seguridad ni los organizadores del evento de MMA emitieron comunicados oficiales sobre el comportamiento de los asistentes, pero las imágenes captadas por los aficionados y los medios presentes dejan claro que el «factor Real Madrid» genera emociones encontradas. Sin embargo, este suceso pone de relieve la fuerte polarización que existe actualmente en el deporte español. Llama la atención que figuras de talla mundial como Bellingham y Vini se enfrenten a este tipo de rechazo en eventos ajenos al fútbol profesional, lo que sugiere que la rivalidad y las narrativas que los rodean trascienden el terreno de juego y impregnan cualquier aparición pública que realicen.

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