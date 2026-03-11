VÍDEO: Victor Osimhen se emociona hasta las lágrimas cuando los aficionados del Galatasaray rinden homenaje a su difunta madre con un enorme tifo en el partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool

El homenaje tuvo un profundo significado personal para Osimhen, quien anteriormente había hablado sobre el trauma de perder a su madre a una edad temprana. Al hablar sobre su infancia y las dificultades que enfrentó su familia en Lagos, Nigeria, el delantero le dijo a la UEFA: «Mi madre falleció cuando era muy joven. Mi hermano mayor llamó desde el pueblo y me dijo que mi madre se había dormido y nunca más despertó. Cuando ella se fue, fue muy difícil para la familia. Mi padre tuvo que salir a buscar trabajo para asegurarse de que pudiéramos comer todos los días. El fútbol era la única vía de escape para mí y mi familia para salir de la pobreza».