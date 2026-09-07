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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Vídeo: valioso regalo para el Al Nassr. Neom sorprende al Al Hilal con una derrota histórica

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
1ª División
Al Nasr FC
Arabia Saudí

Una derrota inesperada

NEOM asestó un duro golpe al Al Hilal tras infligirle su primera derrota en la Roshn Saudi League esta temporada, al vencerlo por dos goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del lunes dentro de la sexta jornada de la competición.

NEOM logró una victoria histórica ante el Al Hilal, después de conseguir derribar al líder de la Roshn Saudi League y frenar su arranque perfecto, brindando a sus rivales, encabezados por el Al Nassr, una valiosa oportunidad para recortar la diferencia en la carrera por el liderato.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Koulibaly desconcierta al Al-Hilal

    El Al-Hilal entró al partido con la moral alta tras encadenar cinco victorias consecutivas, pero recibió un golpe inesperado antes del inicio con la lesión de Yassine Bono durante el calentamiento, lo que provocó la entrada de Mohammed Al-Owais en su lugar bajo los palos.

    El Al-Hilal no mostró la imagen esperada, ante la sólida organización defensiva del Neom, que logró cerrar los espacios a las estrellas del conjunto azul e impedirles generar el peligro habitual.

    Lee también: tras el shock de Bono, Koulibaly y Al-Owais complican al Al-Hilal ante el Neom

    En el minuto 15 llegó el primer golpe, cuando el senegalés Kalidou Koulibaly introdujo el balón por error en su propia portería, otorgando al Neom la ventaja con un gol en propia puerta que trastocó los planes del Al-Hilal de forma temprana.

    El Zaeem intentó reaccionar rápidamente, pero se topó con una defensa organizada, mientras que la mayoría de sus intentos llegaron desde fuera del área, sin representar un peligro real para la portería del Neom, en tanto que Sultan Al-Mandash y Chrisantus Somerville no tuvieron fortuna en sus intentos.

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  • Coné duplica el shock

    Antes del final del primer tiempo, el Al-Hilal recibió otro golpe después de que Mohammed Al-Owais saliera de su portería de forma errónea, lo que permitió que el balón llegara al área y que el Neom aprovechara el desorden defensivo, antes de que Amadou Koné lograra marcar el segundo gol en el minuto 44.

    El primer tiempo terminó con una ventaja del Neom por dos goles a cero, un resultado que dejó al Al-Hilal ante la difícil tarea de dar la vuelta al partido en la segunda mitad.

  • Intentos del Al-Hilal sin efectividad

    Simone Inzaghi realizó varios cambios durante la segunda mitad, siendo los más destacados el ingreso de Nasser Al-Dawsari, Sultan Mandash y Mohamed Kader Meïté, en un intento por aumentar la efectividad ofensiva y devolver al Al-Hilal al ambiente del partido.

    Gabriel Martinelli estuvo cerca de recortar la diferencia en el minuto 50, pero desperdició una ocasión mano a mano ante la portería del Neom, antes de que Rúben Neves rematara un balón que pasó junto al poste izquierdo en el minuto 53.

    En el minuto 65, el guardameta Marcin Bułka apareció nuevamente y brilló al despejar un peligroso cabezazo de Ollie Watkins dentro del área, privando al Al-Hilal de recortar la diferencia. El desarrollo del partido confirmó la continuidad del gran nivel de Bułka, después de que atajara otros intentos del Al-Hilal en la segunda mitad.

    Al margen de estos intentos, el Neom logró afianzar su control del partido y mantener su ventaja hasta el pitido final, para llevarse una valiosa victoria por dos goles a cero.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Duro golpe para Al Hilal y regalo para Al Nassr

    El Al-Hilal se quedó estancado en 15 puntos, tras encajar su primera derrota en la Roshn Saudi League esta temporada, después de cinco victorias consecutivas, mientras que el Neom elevó su marcador a 12 puntos con su cuarta victoria en la competición.

    La derrota adquiere una relevancia especial para el Al-Hilal, al tratarse del primer tropiezo del equipo a nivel local desde que el italiano Simone Inzaghi asumiera la dirección del conjunto a comienzos de la temporada pasada, poniendo así fin a su arranque perfecto.

    Por el contrario, la derrota del Al-Hilal supuso un regalo valioso para el Al-Nassr, que afronta la jornada con 12 puntos y tiene ahora la oportunidad de igualar en puntos al líder, si logra vencer al Abha el miércoles.