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Vídeo... Una oleada de burlas contra las excentricidades de Arteta: ¿Y quieres ganar la Champions?

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El entrenador del Arsenal sorprende a la afición

El Arsenal se ha convertido en objeto de burlas tras la aparición de imágenes de unos entrenamientos extraños bajo la dirección de su entrenador, Mikel Arteta, en un momento en el que el equipo intenta recuperar el equilibrio tras unos resultados decepcionantes.

Las imágenes y vídeos de la sesión de entrenamiento mostraban a los jugadores del Arsenal participando en ejercicios poco convencionales, que incluían el uso de bolígrafos durante los entrenamientos en grupo, además de actividades destinadas —según el cuerpo técnico— a mejorar la coordinación y la concentración entre los jugadores.

Según el diario Daily Mail, estas imágenes sorprendieron a la afición, que consideró que el equipo necesita trabajar en los aspectos técnicos básicos, en lugar de recurrir a estos métodos poco habituales.

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  • Entrenamientos extraños... ¿Qué está haciendo Arteta?

    Las imágenes mostraban a los jugadores del equipo participando en unos entrenamientos peculiares, en los que mantenían el balón entre la cabeza y el pecho mientras permanecían de pie en pequeños grupos, antes de desplazarse con él e intentar encestarlo, en una escena llamativa.

    La sesión de entrenamiento también incluyó otro ejercicio, en el que se veía a los jugadores moviéndose con el balón a los pies, mientras sostenían bolígrafos entre los dedos, en una imagen que suscitó numerosas preguntas sobre la naturaleza de estos entrenamientos.

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  • El equipo londinense ha sido objeto de comentarios sarcásticos en las redes sociales, donde varios aficionados han expresado su sorpresa ante estos métodos, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo busca mejorar sus resultados en esta fase de la temporada.

    El Daily Mail añadió: «Aunque parezcan extraños, estos entrenamientos pueden considerarse una prueba de concentración. Los jugadores deben centrarse en varias cosas a la vez, sin dejar de cumplir con la tarea».

    Y reveló: «Sin embargo, los aficionados al fútbol no tardaron en burlarse de los últimos ejercicios poco convencionales de Arteta, y uno de ellos los describió como su último “truco”».

    Un usuario de las redes sociales respondió al vídeo, que se difundió en X, diciendo: «¿Y con este tipo de entrenamiento quieres ganar la Liga de Campeones?».

    Otro añadió: «Este entrenamiento es un desastre».

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    Arteta busca conseguir el primer título de la Premier League para el Arsenal en 22 años —tras el fracaso de su equipo en ambas competiciones nacionales el mes pasado— y está claro que está haciendo de todo, incluso cosas extrañas, para lograr ese objetivo.

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