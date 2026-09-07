El Al-Hilal entró al partido con la moral alta tras conseguir cinco victorias consecutivas, pero recibió un golpe inesperado antes del inicio con la lesión de Yassine Bounou durante el calentamiento, por lo que Mohammed Al-Owais ocupó su lugar bajo los palos.

El Al-Hilal no mostró la imagen esperada, ante la sólida organización defensiva del NEOM, que logró cerrar los espacios a las estrellas del conjunto azul e impedirles generar el peligro habitual.

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En el minuto 15 llegó el primer golpe, cuando el senegalés Kalidou Koulibaly introdujo el balón por error en su propia portería, dándole al NEOM la ventaja con un gol en propia meta que trastocó los planes del Al-Hilal de forma temprana.

El Al-Hilal intentó reaccionar rápidamente, pero se topó con una defensa ordenada, mientras que la mayoría de sus intentos llegaron desde fuera del área, sin generar verdadero peligro sobre la portería del NEOM, al tiempo que la suerte no acompañó a Sultan Al-Menhali y Crysencio Summerville en sus intentos.