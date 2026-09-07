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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Vídeo: un regalo valioso para el Al-Nassr; Neom sorprende al Al-Hilal con una derrota histórica

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
1ª División
Al Nasr FC
Arabia Saudí

Derrota inesperada

Neom asestó un duro golpe al Al-Hilal al infligirle su primera derrota en la Roshn Saudi League esta temporada, tras vencerlo por dos goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del lunes dentro de las competiciones de la sexta jornada del torneo.

Neom logró una victoria histórica sobre el Al-Hilal, después de conseguir tumbar al líder de la Roshn Saudi League y frenar su arranque perfecto, brindando a sus rivales, encabezados por el Al-Nassr, una valiosa oportunidad para recortar la diferencia en la carrera por el liderato.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Koulibaly desconcierta al Al Hilal

    El Al-Hilal entró al partido con la moral alta tras conseguir cinco victorias consecutivas, pero recibió un golpe inesperado antes del inicio con la lesión de Yassine Bounou durante el calentamiento, por lo que Mohammed Al-Owais ocupó su lugar bajo los palos.

    El Al-Hilal no mostró la imagen esperada, ante la sólida organización defensiva del NEOM, que logró cerrar los espacios a las estrellas del conjunto azul e impedirles generar el peligro habitual.

    Lee también: Tras el shock de Bounou, Koulibaly y Al-Owais comprometen al Al-Hilal ante el NEOM

    En el minuto 15 llegó el primer golpe, cuando el senegalés Kalidou Koulibaly introdujo el balón por error en su propia portería, dándole al NEOM la ventaja con un gol en propia meta que trastocó los planes del Al-Hilal de forma temprana.

    El Al-Hilal intentó reaccionar rápidamente, pero se topó con una defensa ordenada, mientras que la mayoría de sus intentos llegaron desde fuera del área, sin generar verdadero peligro sobre la portería del NEOM, al tiempo que la suerte no acompañó a Sultan Al-Menhali y Crysencio Summerville en sus intentos.

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  • Koné duplica el shock

    Antes del final del primer tiempo, el Al-Hilal recibió otro golpe después de que Mohammed Al-Owais saliera de su portería de forma errónea, dejando que el balón llegara al área y que el Neom aprovechara el desconcierto defensivo, antes de que Amadou Koné lograra marcar el segundo gol en el minuto 44.

    El primer tiempo terminó con la ventaja del Neom por dos goles a cero, un resultado que puso al Al-Hilal ante la difícil tarea de dar la vuelta al partido en la segunda mitad.

  • Intentos del Al-Hilal sin efectividad

    Simone Inzaghi realizó varios cambios durante la segunda parte, entre los más destacados la entrada de Nasser Al Dawsari, Sultan Mandash y Mohamed Kadir Meité, en un intento por aumentar la eficacia ofensiva y devolver al Al Hilal al ambiente del partido.

    Gabriel Martinelli estuvo cerca de recortar la diferencia en el minuto 50, pero desperdició una ocasión mano a mano ante la portería del Neom, antes de que Rúben Neves lanzara un disparo que pasó junto al poste izquierdo en el minuto 53.

    En el minuto 65, el guardameta Marcin Bulka reapareció y brilló al despejar un peligroso remate de cabeza de Ollie Watkins dentro del área, privando al Al Hilal de recortar la diferencia. El desarrollo del encuentro confirmó la continuidad del gran nivel de Bulka, después de que atajara otros intentos del Al Hilal en la segunda parte.

    Al margen de estas ocasiones, el Neom logró controlar el partido y mantener su ventaja hasta el pitido final, para llevarse una valiosa victoria por dos goles a cero.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Duro golpe para Al-Hilal y regalo para Al-Nassr

    El casillero del Al-Hilal se congeló en 15 puntos, tras encajar su primera derrota en la Roshn League esta temporada después de cinco victorias consecutivas, mientras que el Neom elevó su cuenta a 12 puntos con su cuarto triunfo en la competición.

    La derrota adquiere una relevancia especial para el Al-Hilal, al tratarse del primer tropiezo del equipo a nivel local desde que el italiano Simone Inzaghi asumió la dirección técnica del conjunto a comienzos de la temporada pasada, lo que pone fin a su arranque perfecto.

    Por otro lado, la derrota del Al-Hilal supuso un valioso regalo para el Al-Nassr, que llegó a la jornada con 12 puntos y tiene ahora la oportunidad de recortar la distancia con el líder a tan solo un punto si vence al Abha en su partido de esta misma jornada el miércoles.