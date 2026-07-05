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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: Un jugador de Paraguay intenta estropear el punto de penalti, pero la superestrella francesa Kylian Mbappé marca y se lo celebra en la cara

K. Mbappe
Francia
Paraguay vs Francia
Paraguay
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Kylian Mbappé no se dejó distraer tras el intento de un rival de rayar el punto de penalti. Marcó con confianza, igualó a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro y lo celebró ante sus oponentes mientras Les Bleus avanzaban a cuartos de final.

  • Mbappé mantiene la calma tras la polémica en el punto de penalti

    Mbappé volvió a dar la talla con Francia en un momento crucial, transformando un penalti en el minuto 70 tras una falta sobre Désiré Doué dentro del área. Antes del lanzamiento, los jugadores de Paraguay intentaron arañar el punto de penalti para desconcentrar al delantero del Real Madrid.

    La táctica no funcionó: Mbappé marcó su séptimo gol y empató a Messi en la cima de la Bota de Oro. Lo celebró frente a los paraguayos tras el 1-0 en el calor de Filadelfia.

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  • Deschamps critica la estrategia de Paraguay

    El seleccionador francés, Didier Deschamps, elogió a su equipo por mantener la calma tras un partido físico y tenso en el Lincoln Financial Field. Consideró que Paraguay se basó en la agresividad y las artimañas durante todo el encuentro.

    «No fue fácil. Utilizaron todos los recursos posibles», declaró Deschamps a M6. «Quizá no sea el tipo de fútbol que atrae al público al estadio, jugar con tanta agresividad, exagerándolo todo».

    En la rueda de prensa añadió: «No voy a criticar al árbitro, pero acabamos con tres amarillas y aún así sucedieron muchas cosas. No critico a Paraguay; cada equipo juega como quiere, aunque podría prescindir de los insultos. Lo importante es que no hubo incidentes y que nos hemos clasificado».

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    Marruecos supone el próximo reto

    Francia se medirá a Marruecos en cuartos de final en Foxborough, reviviendo la rivalidad de la semifinal del Mundial 2022. Se espera que Mbappé lideré de nuevo el ataque de los Bleus en su búsqueda del título.

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