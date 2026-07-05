Traducido por
VÍDEO: Un jugador de Paraguay intenta estropear el punto de penalti, pero la superestrella francesa Kylian Mbappé marca y se lo celebra en la cara
Mbappé mantiene la calma tras la polémica en el punto de penalti
Mbappé volvió a dar la talla con Francia en un momento crucial, transformando un penalti en el minuto 70 tras una falta sobre Désiré Doué dentro del área. Antes del lanzamiento, los jugadores de Paraguay intentaron arañar el punto de penalti para desconcentrar al delantero del Real Madrid.
La táctica no funcionó: Mbappé marcó su séptimo gol y empató a Messi en la cima de la Bota de Oro. Lo celebró frente a los paraguayos tras el 1-0 en el calor de Filadelfia.
Mira el vídeo
Deschamps critica la estrategia de Paraguay
El seleccionador francés, Didier Deschamps, elogió a su equipo por mantener la calma tras un partido físico y tenso en el Lincoln Financial Field. Consideró que Paraguay se basó en la agresividad y las artimañas durante todo el encuentro.
«No fue fácil. Utilizaron todos los recursos posibles», declaró Deschamps a M6. «Quizá no sea el tipo de fútbol que atrae al público al estadio, jugar con tanta agresividad, exagerándolo todo».
En la rueda de prensa añadió: «No voy a criticar al árbitro, pero acabamos con tres amarillas y aún así sucedieron muchas cosas. No critico a Paraguay; cada equipo juega como quiere, aunque podría prescindir de los insultos. Lo importante es que no hubo incidentes y que nos hemos clasificado».
- Getty Images Sport
Marruecos supone el próximo reto
Francia se medirá a Marruecos en cuartos de final en Foxborough, reviviendo la rivalidad de la semifinal del Mundial 2022. Se espera que Mbappé lideré de nuevo el ataque de los Bleus en su búsqueda del título.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias