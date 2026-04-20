Los hinchas del Manchester City saborean su dominio sobre el Arsenal, y un seguidor en particular se ha convertido en el rostro de las burlas. Este aficionado, ya famoso por aparecer bebiendo de una botella con los colores del Arsenal tras el 3-0 al Chelsea, reapareció en el Etihad Stadium con una nueva y maliciosa celebración. Tras hacerse viral por beber de una botella con los colores del Arsenal, el seguidor ha llevado su celebración más lejos: ahora simula recoger las lágrimas de los aficionados rivales en la misma botella, desatando reacciones en X e Instagram.