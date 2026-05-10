VÍDEO: ¡Un gol y dos asistencias! Lionel Messi hace historia al llegar a 100 partidos en la MLS

Messi sigue batiendo récords en la MLS. Con un gol y dos asistencias en el BMO Field, se convirtió en el jugador más rápido de la liga en llegar a 100 participaciones en goles (59 tantos y 41 asistencias), logro que alcanzó en solo 64 partidos y que refleja su dominio en el fútbol norteamericano.

Con 59 goles y 41 asistencias desde su debut en julio de 2023, sus números son impresionantes. Su marca de 64 partidos supera el récord anterior de Sebastian Giovinco, que necesitó 95 encuentros. Robbie Keane (96) y Carlos Vela (98) tampoco le alcanzaron.