VÍDEO: Un cómico gol en propia puerta del portero del Al-Nassr en el minuto 98 deja a Cristiano Ronaldo a las puertas del título de la Liga Profesional Saudí tras un dramático empate con el Al-Hilal

El partido se caracterizó por las ocasiones falladas y un costoso lapsus de concentración en los últimos compases. Al principio, a Karim Benzema le anularon un gol por fuera de juego tras la revisión del VAR. El Al-Nassr también vio cómo Kingsley Coman desperdiciaba un mano a mano que podría haber asegurado la victoria. En cambio, en el octavo minuto del descuento, un jugador del Al-Hilal lanzó un potente saque de banda al área. Un malentendido entre el portero Bento y Íñigo Martínez permitió que el balón se les escapara y acabara en la red.



