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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Vídeo: Un autogol privó a Egipto de una victoria histórica ante Bélgica en el Mundial

FEATURES
Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
M. Salah
E. Ashour
M. Hany
M. Shobeir
Bélgica
Egipto
EE. UU.
Argelia
Marruecos
Túnez
Irak
Jordania
Arabia Saudí

Los Faraones doman a los Diablos Rojos... y luego los resucitan

El empate 1-1 entre Egipto y Bélgica, el lunes en el estadio Lumin, cerró el duelo del Grupo 7 de la Copa del Mundo 2026.

Egipto estuvo cerca de ganar tras adelantarse en la primera parte y resistir la presión belga, pero un autogol en la segunda parte igualó el marcador.

Con este empate, ambas selecciones sumaron su primer punto, a la espera del duelo entre Irán y Nueva Zelanda.

Pese a ceder el triunfo en los últimos minutos, Egipto mostró su potencial ante una de las mejores selecciones europeas y avisó de que puede competir en este Mundial.

El once de Egipto, dirigido por Hossam Hassan, fue: «Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathou, Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mustafa Zico».

Por su parte, el seleccionador de Bélgica, Rudi García, alineó a Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Micheli, Timothy Castagne, Yuri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere y Jérémie Doku.

  • Salah celebra su cumpleaños con un logro histórico

    Mohamed Salah jugó su 34.º cumpleaños y se convirtió en el futbolista de campo más veterano de Egipto en un Mundial.

    Solo lo supera el portero Essam El-Hadary, que jugó en 2018 con 45 años y 161 días.

    Además, se convirtió en el séptimo capitán en jugar un partido del Mundial el día de su cumpleaños, tras Antonio Carvajal, Michel Platini, Oliver Kahn, Patrick Vieira y Raúl González.

    Además, igualó el récord egipcio de partidos como titular en grandes competiciones (Mundial y Copa Africana) al llegar a 28, cifra que lo sitúa junto a Ahmed Hassan y Essam El-Hadary en la cima de esta lista.

    • Anuncios

  • Un inicio prudente y presión temprana de Egipto.

    Al inicio del partido, Bélgica dominó la posesión en el centro del campo. Egipto presionó desde el principio para desorganizar la defensa rival.

    La primera ocasión egipcia la tuvo Mustafa Zico, que intentó penetrar en el borde del área, pero la defensa belga lo detuvo. Luego, los Faraones insistieron con pases cortos y movimientos rápidos en el centro del campo.

    Bélgica respondió con un disparo potente de Kevin De Bruyne desde la frontal que rozó el poste.

    Con el paso de los primeros minutos, Egipto controló el juego y llegó a tener el 57 % de la posesión contra el 43 % de Bélgica hasta el minuto 18.

    En ese lapso, Marwan Attia vio la amarilla por Egipto, antes de que Timothy Castagne recibiera la misma sanción por Bélgica. Ahmed Fathou envió un centro peligroso que Thibaut Courtois atrapó con seguridad.

  • Ashour lanza un misil a la portería de Courtois

    En el minuto 20, Imam Ashour marcó el primer gol de Egipto tras un pase de Mohamed Salah. Su disparo desde fuera del área batió a Thibaut Courtois y puso el 1-0.

    Fue el primer tanto de Ashour con Egipto y lo convirtió en el cuarto egipcio en anotar en un Mundial, tras Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani y Mohamed Salah.

    Además, fue apenas la segunda vez que Egipto se adelantó en un Mundial, tras su duelo con Arabia Saudí en 2018.

  • De Bruyne lidera la remontada belga

    Tras el gol, Bélgica aumentó la presión con las jugadas de De Bruyne, Doku y Trossard.

    De Bruyne estuvo a punto de empatar tras recibir dentro del área y disparar con fuerza, pero Mostafa Shobir respondió con una gran parada.

    Imam Ashour lideró varios contraataques, y la defensa egipcia resistió la presión belga.

    Bélgica respondió con un cabezazo de Tielemans que se marchó desviado.

    Egipto desperdició la ocasión de ampliar la ventaja cuando Zico remató dentro del área, pero Courtois desvió a córner.

  • Schober frustra los intentos de los Diablos Rojos

    En los últimos minutos, Ahmed Fattouh vio la amarilla y Hamdi Fathi sufrió un golpe con Tielemans que no le impidió seguir.

    Las intentonas belgas continuaron con Trossard y Doku, pero la defensa egipcia y la brillante actuación de Mostafa Shobeir mantuvieron su portería a cero.

    Se añadieron cuatro minutos, y Bélgica creó peligro con un pase a Doku dentro del área, aunque su remate se marchó alto.

    Egipto replicó al instante: Omar Marmoush aprovechó un error defensivo y quedó solo ante Courtois, cuyo despeje mantuvo el 0–0.

  • Egipto revive la pesadilla de Argelia para Bélgica

    Al terminar la primera parte, Egipto ganaba gracias al gol de Imam Ashour, superando a una de las potencias europeas.

    Es la segunda vez desde 1990 que los Diablos Rojos se quedan abajo en el marcador al descanso de su debut mundialista.

    La otra ocasión fue ante Argelia en 2014, con idéntico marcador, un recuerdo inusual en la historia mundialista belga.

  • Ventaja para los Faraones... y el poste frena a De Bruyne

    Egipto inició el segundo tiempo dominando y casi aumentó su ventaja: Zico remató dentro del área, la defensa belga despejó, el balón le quedó a Marwan Attia, quien volvió a disparar, pero la zaga evitó el gol.

    Belgica respondió con un centro peligroso de Jérémy Doku desde el área que la defensa egipcia despejó.

    Belgica siguió presionando y obtuvo un tiro libre al borde del área por falta de Attia; De Bruyne lo ejecutó con maestría, pero el poste evitó el gol.

    Egipto respondió con un centro de Salah que Zico no pudo controlar ante Courtois.

  • Salah y Marmoush fallan... y destaca la actuación de Shouber

    Egipto desperdició una ocasión clara: Fathou centró, Salah cabeceó y Courtois despejó; el rebote quedó a Ashour, que envió el balón fuera.

    Omar Marmoush, tras un gran pase de Salah, también falló al disparar por encima del larguero desde el área.

    En el 60, los belgas pidieron penalti por una caída de Doku, pero el árbitro dejó seguir.

    Poco después, Tielemans probó con un potente disparo que rozó el poste. A partir de ahí, Mostafa Shobir se erigió en protagonista al detener un peligroso intento de De Bruyne dentro del área.

    Poco después atrapó un centro peligroso del mismo jugador, preservando la ventaja egipcia.

  • Un autogol enciende el partido

    A pesar de la sólida defensa egipcia, Bélgica empató en el minuto 66 en una acción dolorosa para los Faraones.

    Thomas Meunier centró desde la derecha, Romelu Lukaku intentó rematar, el balón rebotó en Mohamed Hani y se coló en la portería. Autogol y 1-1.

    Es el segundo autogol que favorece a Bélgica en Copas del Mundo, después del que marcó Fernandinho contra Brasil en 2018.

    Hani se convirtió así en el segundo egipcio en marcar en propia puerta en un Mundial, tras Ahmed Fathy contra Rusia en 2018.

  • Schober se enfrenta a la presión belga

    El gol del empate animó a Bélgica, que aumentó su presión en busca de la ventaja. Mostafa Shobeir detuvo un disparo de Meunier dentro del área, y luego la defensa egipcia despejó un centro de Tielemans destinado a Lukaku.

    Luego llegó un disparo de Lukaku tras varios pases al borde del área, aunque la zaga egipcia lo bloqueó y preservó el empate en los minutos clave.

    Brandon Michel cabeceó un centro desde el área, pero Shubair lo despejó con acierto.

    Los belgas respondieron con un centro de tiro libre que Lukaku cabeceó alto.

    Egipto reclamó penalti por la caída de Ahmed Sayed “Zizo”, pero el árbitro no lo concedió.

    En el descuento, Tielemans centró y Brandon Michel remató alto.

    Tras varios minutos de presión continua, el árbitro pitó el final del partido, dando por concluido el empate de Egipto con Bélgica por 1-1, en un encuentro que deparó mucha emoción y una actuación destacada de Mostafa Shobeir, quien desempeñó un papel fundamental en la obtención de un valioso punto por parte de los Faraones en el inicio de su andadura en la Copa del Mundo de 2026.

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