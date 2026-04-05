Amr El-Soulia, actual jugador del Ceramica Cleopatra, ha lanzado un duro ataque contra la directiva del Al-Ahly, revelando detalles impactantes sobre las circunstancias de su marcha del club al final de la temporada pasada y afirmando que no recibió el reconocimiento que esperaba.
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Vídeo | Al-Soulia abre el fuego: «El Al-Ahly no me valoró... y me duele no haberme despedido de la afición»
No fue el final que me merecía
Al-Soulia declaró en una entrevista televisiva en el canal MBC Egypt 2 que había iniciado negociaciones con el Al-Ahly para renovar su contrato, pero que se sorprendió al encontrar una gran diferencia de opiniones, y explicó: «Yo quería renovar por dos temporadas, mientras que el club se aferraba a una sola».
Añadió que Marcel Koller, el entrenador en aquel momento, le comunicó abiertamente que no sería titular la temporada siguiente.
Y continuó: «Lo que ocurrió me enfadó, y en ese momento sentí que se acercaba el final, y no era el final que me merecía».
El Al-Ahly no me trató como a los demás
Al-Soulia expresó su descontento con la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones, señalando la falta de reconocimiento en comparación con otros jugadores, y afirmó: «No se me trató con el mismo reconocimiento con el que se trataba a los jugadores anteriores, lo que me hizo sentir muy enfadado; las negociaciones no fueron nada buenas».
Y añadió: «En mi última temporada, ningún responsable del club se sentó a hablar conmigo, salvo Mohamed Ramadan, el director deportivo de entonces, lo cual me pareció impactante».
Incumplimiento del reglamento
La indignación del exjugador del Al-Ahly no se quedó ahí, sino que acusó al club de incumplir su reglamento, afirmando: «El Al-Ahly se negó a eliminar la cláusula de participación de mi contrato, a pesar de que el reglamento establece que dicha cláusula no se aplica a ningún jugador que haya disputado más de 300 partidos».
Un final impactante
Al-Soulia señaló que el final fue impactante tras el cambio en el cuerpo técnico, ya que el director deportivo, Mohamed Youssef, se puso en contacto con él para comunicarle la decisión del nuevo entrenador, Ribeiro, de no incluirlo en la convocatoria para el Mundial de Clubes, tras lo cual acordaron su marcha.
Una herida grave
Concluyó sus declaraciones diciendo: «Me siento muy dolido por la forma en que se ha producido mi marcha; esperaba que se anunciara antes para poder recibir una despedida digna por parte de la afición, pero no ha sido así».