VIDEO: Trent Alexander-Arnold se ríe de los abucheos mientras un exjugador del Liverpool recibe una recepción hostil al regresar a Anfield con el Real Madrid
Los aficionados del Liverpool abuchean a Alexander-Arnold.
Los abucheos resonaron en Anfield cuando el nombre de Alexander-Arnold se anunció por la megafonía antes del partido. El defensor fue incluido en el equipo de Xabi Alonso para el partido de la Liga de Campeones después de recuperarse de una lesión y está de vuelta en Merseyside por primera vez desde su controvertida salida en el verano. Alexander-Arnold eligió irse al final de su contrato con el Liverpool, aunque Real Madrid terminó pagando una tarifa de €10 millones para liberarlo temprano y así poder jugar para Los Blancos en el Mundial de Clubes.
Mira el clip
Los abucheos de la multitud no parecieron haber molestado a Alexander-Arnold. El defensor fue visto riendo y sonriendo con sus compañeros de equipo durante el calentamiento a pesar del coro de desaprobación que resonaba desde las gradas.
Alexander-Arnold recibió el consejo de disfrutar su regreso a Anfield.
La carrera de Alexander-Arnold en el Real Madrid aún no ha comenzado realmente, ya que sufrió una lesión en el tendón de la corva en septiembre y no ha jugado para el club desde entonces. El defensor comenzó en el banco para el Real Madrid contra el Liverpool, con el entrenador Xabi Alonso habiéndole dicho al exjugador que disfrutara su tiempo de regreso en Merseyside.
"No hemos hablado precisamente de eso [la recepción que espera a Alexander-Arnold] pero hemos hablado sobre el equipo y el club," dijo en una conferencia de prensa previa al partido. Tiene que tener sus propios sentimientos y disfrutarlo a su manera. Así que no voy a decirle cómo debe sentirlo. Seguramente su historia es diferente a la mía, él nació y se crió en Liverpool. Lo recuerdo desde joven en la academia y luego llegando al primer equipo y ganando la Liga de Campeones. Así que tiene que disfrutar el momento porque es bonito estar de vuelta.
"Él está bien. No jugó [contra el Valencia el sábado] por el contexto del partido pero está disponible para cualquier cantidad de minutos. Mañana podría jugar y después de la lesión que tuvo necesitamos sus cualidades; tiene grandes cualidades. Está en una nueva etapa para él – deportiva, física y mentalmente. Necesitamos darle lo que necesita porque es un jugador excepcional que tenemos en nuestra plantilla. Así que tiene que disfrutar el momento porque es bonito estar de vuelta."
Arne Slot, feliz de dar la bienvenida de nuevo a Alexander-Arnold
El entrenador del Liverpool, Arne Slot, insistió en que daría la bienvenida a Alexander-Arnold de regreso al club, pero no pudo garantizar que los aficionados estarían complacidos de verlo de nuevo. Dijo a los periodistas: "Solo puedo decirte qué tipo de recepción recibe de mí; tengo grandes recuerdos del jugador y del ser humano. Fue mi vicecapitán la temporada pasada y tengo recuerdos de trabajar con él que fueron solo positivos y también tengo recuerdos de verlo en televisión que fueron solo positivos – puedo recordar múltiples grandes momentos suyos con la camiseta del Liverpool. Recibirá una cálida bienvenida de mi parte. Primero esperemos a ver si está en el campo mañana. Cómo reaccionan los aficionados no tengo idea, pero de mi parte recibirá una cálida bienvenida, eso es seguro."
- Getty Images Sport
La oportunidad llama a Alexander-Arnold
Alexander-Arnold tendrá la esperanza de que finalmente pueda empezar a tener un impacto en el Real Madrid después de volver a estar en forma. Sin duda tiene la oportunidad de consolidar un lugar en el equipo ahora que el capitán Dani Carvajal ha sido descartado tras someterse a una cirugía de rodilla. Alonso ha estado utilizando a Fede Valverde como lateral derecho, pero el internacional uruguayo preferiría jugar en su posición preferida en el centro del campo. El Real Madrid vuelve a la acción en La Liga el sábado contra el Rayo Vallecano en un partido que podría ver a Alexander-Arnold jugar sus primeros minutos en la máxima categoría española en casi dos meses.