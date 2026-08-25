El Al-Nassr salió a la segunda parte en busca de la remontada y realizó un cambio con la entrada de Abdullah Al-Khaibari en lugar de Cristiano Ronaldo.

Iñigo Martínez estuvo cerca de recortar distancias en el minuto 53, pero su disparo se estrelló en el poste, antes de que el guardameta del Al-Ettifaq atajara un intento de João Félix.

En el minuto 74, Félix filtró un pase interior a Sadio Mané, y el delantero senegalés se internó en el área y disparó con su pierna derecha a la escuadra derecha, para recortar la diferencia y devolver al Al-Nassr al partido.

El empate no tardó en llegar, ya que Félix ejecutó un saque de esquina en el minuto 77 que Abdulelah Al-Amri remató desde corta distancia y mandó al fondo de la red, para poner el 2-2 en el marcador.

El Al-Nassr mantuvo su presión, y el guardameta del Al-Ettifaq salvó un disparo de Mané en el minuto 82, antes de que el conjunto de Riad viera anulados dos intentos por fuera de juego en los minutos 89 y 90.

En el minuto 90, Sami Al-Naji lideró un rápido contraataque y cedió el balón a Mané, quien anotó el tercer gol con un disparo desde el centro del área.

Con este resultado, el Al-Nassr logró sumar su novena unidad y se coloca provisionalmente en lo más alto de la competición, mientras que el Al-Ettifaq se quedó estancado en los seis puntos, ocupando la sexta posición.