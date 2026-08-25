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Traducido por

Vídeo: tras liberarse del peso de Ronaldo, el Al Nassr desafía la lógica y vence al Al Ettifaq con una remontada de locura

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
S. Mane
A. Al Amri
Arabia Saudí
Portugal
Senegal

El equipo internacional regresa con carácter de campeón

El Al Nassr remontó su desventaja de dos goles ante su anfitrión el Al Ettifaq para lograr una emocionante victoria por 3-2, después de jugar con diez futbolistas desde el minuto 12, en un encuentro dramático correspondiente a la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

El conjunto de Al Nassr afrontó una dura prueba tras la expulsión de su portero Bento, pero reaccionó en la segunda mitad y firmó una remontada histórica, escapando así de la trampa provocada por su guardameta y llevándose los tres puntos.

  • Bento deja al Al-Nassr en apuros

    El Al Nassr comenzó el partido con intentos ofensivos, pero el Al Ettifaq fue el más peligroso en algunos tramos, antes de que el conjunto merengue recibiera un duro golpe en el minuto 12. Bento salió de su portería y obstaculizó a Moussa Dembélé, lo que llevó al árbitro a mostrarle directamente la tarjeta roja al guardameta del Al Nassr.

    El Al Nassr se vio obligado a realizar un cambio forzoso, ya que el joven portero Abdulrahman Al Otaibi entró en lugar de Ângelo, para proteger la portería de su equipo en una prueba difícil y temprana.

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  • Doda y Medran duplican el golpe

    El Al-Ittifaq aprovechó la superioridad numérica y comenzó a intensificar sus intentos, hasta que logró abrir el marcador en el minuto 31. El balón le llegó a Doda en la frontal del área, quien remató hacia la escuadra para alojar la pelota en la red del Al-Nassr.

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    Y antes del final de la primera parte, concretamente en el minuto 45+3, Álvaro Medrán amplió la ventaja del Al-Ittifaq con un potente disparo desde fuera del área, aprovechando una asistencia de Yasser Al-Shammari, para que los locales terminaran el primer tiempo con ventaja de 2-0.

  • La salida de Cristiano Ronaldo: Mané y Al-Amri completan la remontada

    El Al-Nassr salió a la segunda parte en busca de la remontada y realizó un cambio con la entrada de Abdullah Al-Khaibari en lugar de Cristiano Ronaldo.

    Iñigo Martínez estuvo cerca de recortar distancias en el minuto 53, pero su disparo se estrelló en el poste, antes de que el guardameta del Al-Ettifaq atajara un intento de João Félix.

    En el minuto 74, Félix filtró un pase interior a Sadio Mané, y el delantero senegalés se internó en el área y disparó con su pierna derecha a la escuadra derecha, para recortar la diferencia y devolver al Al-Nassr al partido.

    El empate no tardó en llegar, ya que Félix ejecutó un saque de esquina en el minuto 77 que Abdulelah Al-Amri remató desde corta distancia y mandó al fondo de la red, para poner el 2-2 en el marcador.

    El Al-Nassr mantuvo su presión, y el guardameta del Al-Ettifaq salvó un disparo de Mané en el minuto 82, antes de que el conjunto de Riad viera anulados dos intentos por fuera de juego en los minutos 89 y 90.

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    En el minuto 90, Sami Al-Naji lideró un rápido contraataque y cedió el balón a Mané, quien anotó el tercer gol con un disparo desde el centro del área.

    Con este resultado, el Al-Nassr logró sumar su novena unidad y se coloca provisionalmente en lo más alto de la competición, mientras que el Al-Ettifaq se quedó estancado en los seis puntos, ocupando la sexta posición.

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