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VÍDEO: Thierry Henry entrena con su novia, Andrea Rajacic, mientras la leyenda del Arsenal luce su físico musculoso
El secreto del físico de Henry
Puede que Henry dejara el fútbol profesional hace más de una década, pero está claro que la dedicación del francés a su oficio no ha disminuido. Lejos de aquel físico esbelto y veloz que aterrorizaba a las defensas de la Premier League, la leyenda de los Gunners ha adoptado una complexión más musculosa y acude con frecuencia al gimnasio para mantener un aspecto definido a medida que se acerca a los 50 años.
El exdelantero compartió en Instagram una rara visión de su régimen de entrenamiento privado, luciendo un chaleco con 10 kg de peso para aumentar la dificultad de su circuito. Las imágenes captaron el inquebrantable espíritu competitivo de Henry, demostrando que la disciplina necesaria para alcanzar la cima de este deporte sigue siendo una parte fundamental de su vida cotidiana.
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Entrenando con Rajacic
Henry no estuvo solo durante la intensa sesión, ya que le acompañó su pareja, Rajacic. Aunque la modelo bosnia suele rehuir el foco de atención, en este entrenamiento ocupó un lugar destacado, igualando al ganador de la Copa del Mundo repetición a repetición. Henry acompañó el vídeo con un pie de foto en el que describía su estricto código de vida: «Sesión de 1 HORA con MI COMPAÑERA DE AVENTURAS y con un chaleco de 10 kg puesto. ¡TRABAJA DURO, COME BIEN, SIN AZÚCAR!!!»
- Getty Images
La vida después del fútbol profesional
Aunque Henry se ha alejado de los banquillos tras sus etapas en el Mónaco, el Montreal Impact y la selección belga, su influencia en el mundo del fútbol sigue siendo enorme. En la actualidad es uno de los pilares de la aclamada retransmisión de la Liga de Campeones de CBS Sports, donde su inteligencia táctica y su carisma le han convertido en un éxito entre el público de todo el mundo, junto a Jamie Carragher y Micah Richards.