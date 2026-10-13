



Mientras salía del campo para saludar a miembros del cuerpo técnico del Manchester City, entre ellos el portero suplente Marcus Bettinelli y el entrenador de jugadas a balón parado James French, un cámara insistente llamó la atención del delantero. Tras felicitarle con un «Gran gol, amigo. Gran gol», Haaland reconoció enseguida aquella cara conocida.

«Estás en todas partes, tú», dijo Haaland entre risas, a lo que el cámara respondió entusiasmado: «¡Sí!».

El prolífico goleador remató la broma: «Te veo más que a mi pareja». El cámara no pudo más que reírse y darle la razón: «Lo sé, sí, sí, sí...».

Haaland lleva cinco años de relación con su pareja, la exfutbolista Isabel Haugseng Johansen, desde su etapa en el Borussia Dortmund. La pareja también tiene un hijo pequeño, nacido en diciembre de 2024.



