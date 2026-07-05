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Yosua Arya

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VÍDEO: ¡Tambores, trompetas y fuegos artificiales! Así intentaron los aficionados mexicanos perturbar el sueño de Harry Kane, Declan Rice y la selección inglesa antes del partido de octavos de final del Mundial

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Mexico vs Inglaterra
T. Tuchel

En la madrugada previa a los octavos de final del Mundial, aficionados mexicanos se concentraron frente al hotel de la selección inglesa y usaron tambores, trompetas y fuegos artificiales para intentar perturbar su descanso. Thomas Tuchel reconoció que el equipo ya lidia con la altitud de Ciudad de México, pero aseguró que los jugadores permanecen concentrados.

  • Los aficionados mexicanos le quitan el sueño a Inglaterra

    La concentración de Inglaterra para los octavos de final contra México se vio alterada cuando, de madrugada, aficionados locales hicieron ruido con tambores, trompetas y fuegos artificiales frente al hotel del equipo. El plantel, que ya lidia con la altitud de Ciudad de México, intentó descansar pese a la interrupción.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel habla sobre la altitud y las distracciones externas

    Antes del partido, Tuchel admitió que él y sus jugadores ya sentían la altitud de Ciudad de México.

    «Lo notamos [la altitud], aunque no entrenemos», declaró Tuchel a los periodistas. «He tenido un ligero dolor de cabeza en la habitación del hotel durante todo el día y no he dormido tan bien como los días anteriores, pero nada que no se pueda soportar o a lo que no se pueda adaptar.

    «Los jugadores lo notaron al inicio del entrenamiento, pero conforme avanzaba la sesión lo llevaron mejor. Es lo que hay; adaptarnos físicamente es imposible, pero llegamos un día antes para vivirlo ya y que mañana no sea todo nuevo».

    Tuchel añadió: «No es casualidad que México suela empezar sus partidos en casa con mucha fuerza, muy al ataque y de forma muy agresiva, porque creo que los primeros 15-20 minutos serán quizá los más duros para nosotros. Una vez que superemos eso —y hoy ya lo hemos experimentado un poco—, creo que estaremos en una buena posición».

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  • england Getty Images

    A Inglaterra le espera la prueba decisiva

    Inglaterra llega a octavos tras ganar 2-1 a la República Democrática del Congo, pero ahora se mide a México, que aún no ha encajado gol. La altitud y el ambiente hostil complicarán el paso de los Tres Leones a cuartos.

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