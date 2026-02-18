VÍDEO: Son Heung-min marca un gol y da TRES asistencias en una impresionante primera parte, en la que el LAFC arrolla al Real España en la Copa de Campeones de la Concacaf

El LAFC se adelantó en el marcador a los tres minutos gracias a un penalti de Bouanga y luego simplemente se escapó en el marcador. Son asistió a David Martínez para que marcara el segundo con solo 11 minutos en el reloj, antes de marcar él mismo el 3-0 desde el punto de penalti 10 minutos más tarde. El internacional surcoreano fue demasiado para el Real España y asistió a Bounga para que marcara su segundo gol del partido, empujando el balón desde dentro del área para anotar el cuarto del LAFC. Son completó su hat-trick de asistencias antes del descanso, sirviendo el balón a Timothy Tillman para que rematara a bocajarro justo antes del descanso. El Real España recortó distancias en la segunda parte, pero Bouanga cerró el marcador en el minuto 71 para completar la victoria por 6-1 y llevarse a casa el balón del partido.
El plan del LAFC para Son
Antes del partido, el entrenador del LAFC, Marc Dos Santos, había revelado a GOAL sus planes para sacar lo mejor de Son esta temporada. Dijo: «Es un jugador de equipo. Quiero que juegue en una posición móvil, no fija, porque cuando es móvil y puede moverse de un lado a otro, es cuando más participa con el equipo. Así es como lo veo en nuestro estilo de juego».
Bouanga, autor de un hat-trick, también se apresuró a dar las gracias a Son tras el partido. El delantero se llevó a casa el premio al mejor jugador del partido, pero rindió homenaje a sus compañeros. «La sensación es genial, porque necesitábamos esta victoria. La sensación es muy buena. Estoy muy contento por haber marcado tres goles, creo que mis compañeros me han ayudado. Les doy las gracias por ello», declaró.
El hijo se enfrentará al Miami de Messi
El LAFC y el Real España disputarán la vuelta de su eliminatoria la próxima semana, pero Son y compañía tendrán que enfrentarse primero a un pequeño problema: el choque de la MLS contra el Inter Miami. Los dos equipos se verán las caras el sábado en el Los Angeles Memorial Coliseum en su primer partido de la temporada de la MLS. Sin embargo, Messi es duda para el partido debido a una lesión en el tendón de la corva, que ha obligado al Inter Miami a posponer su reciente partido amistoso contra el Independiente del Valle en Puerto Rico.